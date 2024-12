Dardo sigue en el amarillo

El mítico entrenador de Barrio Traut acordó su continuidad con el club que preside Martín Bartalomey. Dardo Rivarola, con 70 años cumplidos y más de 30 como entrenador, ya piensa en el Apertura 2025.

(Por Flavio Iacomini)

Hubo algunos cortocircuitos y chisporroteos en los últimos días en Barrio Traut pero finalmente llegó el momento de los entendimientos y acuerdos que garantizaron la continuidad de Dardo Rivarola en el plantel superior del subcampeón del Clausura 2024. El 2025 será el octavo año consecutivo en el que el experimentado y ya mítico D.T. del fútbol florense estará dirigiendo a la primera división de Barrio Traut, un club que desde muchos años no logra el campeonato oficial del futbol de Las Flores.

Los desencuentros se dieron porque hubo una idea inicial de la comisión directiva que encabeza Martin Bartaolomey (remplazó a José Gorosito que hoy es delegado del club amarillo en la Liga de Fútbol) de prescindir de los servicios de Bruno Rivarola como entrenador de la segunda división y cambiarlo por la figura de Hugo Arrambide, actual técnico de la Sub 17.

Esto no cayó para nada bien tanto en el grupo de futbolistas como en el cuerpo técnico. Los resultados del equipo, que siempre ha llegado a finales como el armado grupal hecho por el entrenador de la Reserva junto a su colaborador Sergio “Bebote” González fueron muestras suficientes para que los directivos, luego de un diálogo, reconsiderasen la idea inicial.

La comisión del popular club del “Barrio” pretende darle mayor protagonismo a los pibes de la cantera en su escalada a primera. De allí que luego de un par de reuniones se llegó al acuerdo final de continuidad de los entrenadores de primera y segunda división para afrontar un nuevo año.

Dardo sigue y se ilusiona con el 2025. Salir campeón será el nuevo desafío. El destino y sus rivales se le cruzarán en su camino. Sortearlos será una nueva y difícil tarea.

