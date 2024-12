“De muy buena calidad”: la Argentina producirá, por primera vez, café a gran escala para atender el consumo interno

La acidez, los aromas frutales y el cuerpo son los atributos esenciales que distinguen un buen café. Son esas las características que están buscando una veintena de productores de la provincia de Tucumán desde hace algunos años, donde comenzaron a desarrollar la caficultura, una actividad que no ha tenido lugar ante cultivos más rentables como la caña de azúcar y el limón. Si bien aseguran que hay registros de cafetales desde la época jesuítica, el clima y la topografía no permitieron el crecimiento como en los países con un clima tropical. No obstante, el crecimiento de la demanda ha motivado a los productores a potenciar este cultivo y pensar en abastecer el mercado interno en un 30% en el futuro. En un periodo de dos años se prevé que se haga la primera gran cosecha.

Fuente: La Nación

