Definición: asoma la gran final

Las entradas siguen “volando” para el partido de mañana a las cuatro de la tarde. Ya se vendieron más de 300 boletos en poco tiempo. El Taladro espera por la recuperación de Patricio Portela. Ferro apuesta por el regreso de Luis María Suarez y que Sergio Caputo se reponga de su lesión.

Por Flavio Iacomini

Una nueva edición del clásico del fútbol de Las Flores con la frutilla del postre. El choque entre los dos clubes más ganadores del futbol de Las Flores de la última década, se da justo en la final del campeonato Apertura de Primera División. Motivo más que suficiente para que mañana a las 16, con el arbitraje de Ismael Montenegro, se espere una respuesta espectacular del público. La muestra ya se observó desde el jueves por la noche cuando las dos entidades pusieron a la venta los tickets para poder presenciar este encuentro final que se jugará en el estadio de Ferrocarril Roca. Con más de trescientas entradas vendidas a poco más de 24 horas del comienzo del encuentro, se espera una gran concurrencia en un estadio donde se acordó y no de buena gana, que El Taladro pase a ocupar la tribuna visitante de calle Larralde. Las caras largas de los dirigentes verdes obedecían a que Ferro se quedó con el sector del banco de los suplentes que da espaldas al línea. Con esta medida que El Taladro vaya a la tribuna visitante, el asistente del árbitro además no contará con la presión que le podían llegar a hacer pesar los simpatizantes del verde.

“Faltó que nos pidieran un gol de ventaja nomás” fue lo que se escucho decir entre los directivos del equipo que asoma como favorito. El Taladro terminó primero en la tabla de posiciones, marcha invicto y bajó a Barrio Traut en semifinales. Por el lado de Ferrocarril Roca, desde la ida de Emmanuel Tus, los ferroviarios se quedaron sin jugadores con pasado importante en los torneos federales. Solo el arquero Pablo Abrego quedó del equipo campeón del ascenso al Federal B, por eso para el técnico Eduardo Sandez, la recuperación de Luis María Suarez aparece como vital en su primer equipo que cuenta con varios jugadores de la cantera albiceleste. A esto se le agregó que el defensor Sergio “Chuqui” Caputo, un jugador con temperamento y entrega, sufrió un fuerte golpe en la zona intercostal y está en duda. Por su parte, el D.T del verde Aquiles Rafeca, no podrá contar con el mediocampista Leonel Vitelli, que fuera una de las figuras ante Barrio Traut , pero espera por Patricio Portela, que por lesión debió salir el pasado domingo. La promesa de gran partido ha hecho que la expectativa por presenciar el encuentro siga creciendo. Mañana, todos a la cancha, el futbol florense continúa de parabienes. El Taladro y Ferrocarril Roca, serán los grandes protagonistas.