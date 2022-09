Degustamos sushi de primera con Matias Laguzzi

Hablamos con el chef Matías Laguzzi, experto en la cocina asiática, trabajó en el Four Seasons y hoy nos contó un poco de esta habilidad tan compleja: hacer sushi.

«En el 2016 me recibí de chef con el Gato Dumas, trabajé en hoteles y restaurantes; fue una experiencia muy agradable y compartí con grandes chefs en hotel Four Seasons, entre otros.»

«El sushi es asiático, japonés, es el pan de nosotros, el arroz se come con todo, la idea es ofrecer algo diferente o exclusivo con materia prima de calidad, donde pones algo que no es de calidad, el sabor cambia, es muy fino el error. La salsa de soja es cómo la sal, al ser un líquido tiene que ser con fermentación natural orgánica, lo cual es un proceso más sabroso porque no se sienten los componentes químicos de algunos preparados, esta salsa hace que el sabor cambie mucho, si tenemos un producto de calidad, el resultado es el ideal. Esto se hace y se come en el momento, debe ser así. Generalmente los pescados que se utilizan son salmón rosado, truchas, o pez limón, este último en esta época de verano, se consigue viajando al Mercado Central.»

«Poder traer cosas nuevas y que probar algo diferente a Las Flores. Los rolls son piezas de sushi, las ensaladas no tienen el alga nori, ya que la gente no la tolera por el aroma.»

«Hacer sushi es un arte, no hay que perder la rama de la gastronomía y respetar la cultura asiática. La salsa es un 5% de la pieza, el salmón va en un 20%, lo mismo que la plata y el queso filadelfia y el arroz el 50% de la pieza en total.»

«Se debe probar como plazo máximo 30 minutos porque luego el sabor se modifica, no puede guardarse en la heladera para comer más tarde porque como dije, el sabor cambia. Se acompaña con un vino seco, natural, para el lado del blanco, un torrontés, o con sake que es una bebida típica japonesa, también puede ser gin tonic o vodka.»

