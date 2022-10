Del 18 al 20 de noviembre 5ta edición del festival country – Piden hospedaje

Agustín Císaro, principal reerente y organizador del evento, habló con la 91.5 sobre la 5ta. edición prevista para el mes de noviembre.

“Esperamos como siempre con gente de todos lados. Tenemos el line up de las bandas. El viernes 18 será el día de las bandas locales para que tengan la posibilidad de demostrar su música. También como algo novedoso va a actuar un muy buen imitador de Sandro que también va a estar el viernes. Como siempre autos antiguos, hot rod, autos clásicos americanos, lo mismo que el año pasado pero con muchas más sorpresas….» Ante la 5ta edición, dijo: «Como todo evento los primeros siempre son algo flojos porque la gente no sabe bien a lo que te referís, lo que querés hacer, en el caso nuestro le metimos igual y acá estamos, creciendo. Este año hay gente que nos llamó de todos lados, para este año se viene muy lindo con mucho entusiasmo que va creciendo….» Por otro lado agregaba: «Este año tenemos la visita de Mack Stevens, cantante de rockabilly, que va a cerrar el sábado, acá viene a tocar de Texas a Argentina, nos llamaron para poder participar, se va sumando gente más grosa, hay muchos auspiciantes que sostienen el evento. Está todo bastante fresco, va a haber sorpresas lindas. Esto ya va sólo prácticamente, una semana antes colocaremos pasacalles para que la gente sepa, la radio Alpha también es auspiciante y siempre está, lo único que nos hace sombra es el tema del clima, los Bomberos me dicen que no hay mucha expectativa de lluvia hasta febrero, ellos saben a futuro como viene el clima. La gente que ya ha venido habla muy bien del mantenimiento de la laguna, hay gente que ya averiguó cómo acampar y es económico, el hospedaje está muy cubierto, los que aún tengan habitación, casa, para alquilar que se comuniquen conmigo (1162599315) y la subimos a la página que tenemos, ahí está todo, hasta el tema del hospedaje, sé que está todo colmado. Manifestó.

ENTREVISTA A AGUSTIN CISARO

