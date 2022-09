Delfina Jaureguy: El ajuste en discapacidad se siente en Las Flores

Conversamos con la orientadora del Grupo “Padres TEA Las Flores” Delfina Jaureguy ante los atrasos de las obras sociales en los pagos a los profesionales de la salud. «Las obras sociales son sindicales y otras no, lo que es la AFIP con el Ministerio de Economía de la Nación, sumado a la superintendencia de Salud ellos triangulan, son los que hacen el pago a las obras sociales que son las que bajan el dinero para que ellos después puedan abonar a los prestadores o los afiliados en caso de que ellos pidan reintegro…En el caso nuestro, con la obra social que tenemos la mayoría que es IOMA, esta obra no pertenece a este “triángulo” entonces debe pagarle a los prestadores con fondos propios. Con la asunción del nuevo equipo económico se produjo un atraso de 15 días en el pago hasta que se revisó el control de los pagos. Por ley, un prestador tiene que cobrar entre los 60 y 90 días. Estos no sólo cobran cada 90 días sino que se atrasó. De ese modo no se hicieron los pagos de julio correspondientes a prestaciones de abril. Desde abril no están cobrando, no solamente que dan una prestación y el servicio a todos los afiliados con personas con discapacidad, sino que tampoco están cobrando en tiempo y forma por su trabajo como cualquier persona. Por eso las obras sociales no utilizan los fondos propios para abonarles a los prestadores y se agarran de toda esta maniobra por decirlo de alguna manera, de los cambios de gabinete. Al fin de cuentas es el mismo gobierno y no se ponen de acuerdo. Somos los más perjudicados, sobre todo el afiliado y los prestadores/profesionales que viven del trabajo que tienen y todo el derecho tienen de cobrarlo…Sobre el transporte dijo: «Los transportes te lo cubren las obras sociales, en el caso nuestro los del Centro de Día, Escuelas Especiales o lo que fuese tampoco están siendo abonados. Como ves es toda una cadena. A nivel local un acompañante terapéutico presenta los trámites en febrero previo que los chicos comiencen la escuela o jardín. Entre que lo aprueba una obra social, tarda alrededor de un mes y tres meses más para cobrar, empiezan a trabajar en febrero y cobran recién en junio. Una persona que necesita de su sueldo fijo e ingreso mensual, no puede cobrar cada cuatro meses. Sumado a eso no se hace una cadena permanente porque a lo mejor después están otros tres meses nuevamente sin cobrar hay que ver si se le paga todo junto o no. Todo el sistema burocrático está atrasado y los familiares reclaman hasta que se cansan. Los chicos no hacen sólo un terapia, si hay que solicitar y te ponen trabas los padres al final terminan agotados del reclamo permanente. Por otro lado y con la llegada del director provincial de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero dijo: «Ayer se adhirió a la Ley Autista en el HCD y esto hace que nosotros podamos lograr que el municipio nos pueda dar las terapias y respuestas correspondientes. Se hizo la presentación de un programa en el cual nosotros como grupos de papás nos estuvimos juntando en su momento con Mariangeles Basile en el cual agradecemos siempre por la escucha y el espacio que nos brindó. Lo que hicimos fue coordinar este programa que consta de terapia desde el municipio de forma gratuita a los niños que por más que tengan obra social a veces no se puede abonar. Se estaba haciendo pero era tipo una prueba para ver cómo era el funcionamiento y qué cantidad de chicos asistían a este programa, justo en este momento se brinda esto que a veces los padres no pueden abonar de forma particular y con este programa accedemos a las actividades gratuitas a determinadas actividades.

ENTREVISTA COMPLETA A DELFINA JAUREGUY

