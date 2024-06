Derrame de petróleo: Cristian Chiodini habló sobre la delicada situación

Un derrame de petróleo que debe atacarse en la inmediatez para que la zona no sufra los efectos de la contaminación, para esto se construyó en el lugar un obrador-campamento con equipos pesados que empezaron a llegar a las 12 hs. del hecho, convocando a varias dotaciones de especialistas incluyendo a parte del cuerpo activo de bomberos de nuestra ciudad que sumado, llegas casi a las 300 personas en el lugar. El equipo, tiene como premisa levantar cuanto antes los miles de metros cúbicos derramados en el Pje. Plaza Montero -Paso de las Cañas- clásico lugar de pesca para muchos. Por esto nos comunicamos en «El Periodístico» del día de la fecha con el secretario de Producción, turismo y medio ambiente.

“El sábado se detectó una dificultad y nos hicimos presente para ver el impacto que puede llegar a tener…Se produjo una fuga del oleoducto que transporta hidrocarburo desde Bahía Blanca a La Plata. Es YPF la empresa que tiene la prestación del servicio que detecta la baja de presión. A continuación, la empresa da la alerta y se detiene el funcionamiento del bombeo, se observa que sale a la superficie una cantidad de petróleo importante…Cuando nos hicimos presente el domingo nos encontramos con un gran equipo de trabajo que nos dio tranquilidad. Tratamos de acercarnos y conversar para saber cómo se llevan adelante esos proyectos. La empresa va haciendo rastreo de tuberías para que no ocurran esas cuestiones pero suelen pasar…Había una perforación en un caño y el crudo se dispersó por el campo, fue pasando Plaza Montero, antes del Gualichu, una zona sensible porque nos alertaba el arroyo que está cerca. Charlamos con la ingeniera a cargo y nos informaron que estaban haciendo una barrera de contención una vez localizada la fuga y parando lo que emanaba…Ellos tienen protocolos de bioseguridad con lo cual nos deja tranquilidad, había infinidad de operarios trabajando en la restitución del servicio, ahora cambiarán las tuberías en mal estado y nos van a estar informando de la situación porque hoy la empresa pasaría el primer informe…Fuimos acompañados por nuestro equipo de comunicación, se hacen imágenes pero hay cierta cuestiones internas de la empresa que entendemos y por eso tratamos de no visibilizar su forma de trabajo porque ellos tienen su propia comunicación. De todos modos, haremos un informe interno para constatar que se lleven adelante las medidas de mitigación…La superficie afectada es campo, el saneamiento es retirar toda la base suelo y volver a colocar tierra. Se trabaja con premura y el equipamiento necesario…Lo que se hace es un muro de contención para que no vaya a ningún lugar donde se filtre a las napas, el paso siguiente es que tienen que retirar esa superficie que queda en las primeras capas de la tierra…Eso se retira y se lleva a una deposición final. Entendemos que el impacto debería ser mínimo porque hay un protocolo de trabajo muy fuerte…No es normal la explotación petrolera en nuestra zona…Sorprende el despliegue rápido del equipo técnico de la empresa encargándose de todo, había camiones cisternas y grúas que habían llegado pese a que el lugar de acceso que no era fácil…Creemos que se van a respetar los protocolos ambientales. Se exigirá la limpieza final del suelo sin presencia de hidrocarburo que es contaminante…” Remarcaba Chiodini.

