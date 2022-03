Desafortunado final para Paola Crego en La Voz de Alvear

En la noche del viernes, se llevó a cabo el certamen “La Voz de Alvear” evento organizado por cultura de la localidad vecina. En conversación con la mamá de Paola Crego, Maria Raineri, nos contaba: A Paola le hicieron trampa, la chica que gano desafinaba…lo que nos dijeron los jurados cuando le preguntamos, en que había fallado Paola, nos contestaron que “no fallo en nada”, pero que tenía que ganar la chica de acá, porque era de Gral. Alvear.. Estas cosas, nos pone muy mal que nos ganen con trampa, la chica que ganó, desafinó en todas las galas. Paola canto dos tangos, “El bazar de los juguetes”, y “María de Buenos Aires” inclusive estando un poco mal de la garganta, es una lástima, porque si nos dicen que el criterio es que tenía que ganar alguien de Alvear, nosotros no íbamos. A nosotros nos costó mucho esfuerzo como familia para llevar a Paola a la vecina localidad. Paola recogió el fuerte aplauso del público convencido que era la ganadora, pero para los 3 jurados de la misma localidad que lo vimos con muchas dudas, no ganó. La Voz de G. Alvear, en un evento armando espontáneamente, sin reglamento previo para conocer las reglas de juego, lamentablemente no se realizó una competencia objetiva y nos da impotencia cuando se le hacen estas cosas a los jóvenes, porque hay que dar el ejemplo haciendo bien las cosas. Remarcaba Maria, mamá de Paola Crego.

