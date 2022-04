Descubren un nuevo fármaco que frena el avance del cáncer de mama metastásico y multiplica la supervivencia

La lucha contra el cáncer continúa y las últimas noticias son muy positivas. El ensayo clínico internacional Destiny Breast-03 ha estudiado la eficacia y seguridad de Trastuzumab deruxtecan, un nuevo fármaco que frena el avance del cáncer de mama metastásico.¿Cómo funciona? Este fármaco actúa como `el caballo de Troya´, es decir, consigue entrar dentro de las células tumorales y destruirlas. El estudio, que se ha publicado este jueves en la revista científica The New England Journal of Medicine, cuenta con los resultados «más positivos en la historia del cáncer de mama», ha afirmado el doctor Javier Cortés, director del International Breast Cancer Center (IBCC), primer autor y único investigador español del ensayo, en el que han participado otros científicos de ámbito internacional. Este fármaco combina un anticuerpo con quimioterapia, lo que se conoce como conjugado anticuerpo-fármaco o ADC. Se administra por vía intravenosa y viaja a través de la sangre hasta las células tumorales, donde el anticuerpo reconoce la puerta de entrada de estas células malignas, en este caso el receptor HER2, entra sin ser detectado y libera la quimioterapia que transporta para destruirlas, sin dañar tanto otras células sanas. El doctor Javier Cortés, director del International Breast Cancer Center (IBCC) e investigador asociado del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha liderado el estudio clínico DESTINY-Breast 03, que ha demostrado la eficacia de este fármaco.

