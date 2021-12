Maritchu Seitún es psicóloga especializada en crianza. Trabaja con familias, en entrevistas de orientación. Publicó los libros Criar hijos confiados, motivados y seguros, Capacitación emocional para la familia, Latentes, Apego y crianza y Criar con empatía. El pasado 19 de noviembre fue el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra la Infancia y Adolescencia, el programa Citas de Radio encabezado por Elisa Peirano que se emite por FM ALPHA conversó con Maritchu unos días antes del caso Lucio Dupuy.

“Es un tema particularmente difícil pero muy importante a la vez. Podemos hacer un montón de cosas y puede pasar igual, pero hablando en positivo tener un vínculo seguro con nuestros hijos que no sea abusivo. Es importante que los chicos sepan que con papá y mamá hay cosas que deben respetarse y tener una buena información de seguridad, y saber más allá de las parte privadas e íntimas, y hablar de que con papá y mamá no hay secretos. Que los chicos puedan hablar de lo que les pasa para que puedan confiar y seguir. NO es fácil para los chicos discriminar por eso es muy importante saber lo que les pasa y que nos cuenten, que no haya secretos ni amenazas. Que ellos cuenten y sepan que alguien los va a cuidar. Que hacemos de las cosas que les hacen bien y aquellas que lo incomodan, a veces pasa que no pide ayuda porque se dejan embrujan por el hechizo de esos personajes. Es importante la confianza el vínculo y estar abierto a cualquier cambio, cualquier conducta. Hablamos de abuso que también puede ser emocional, físico sin ser sexual, alguien ejerce un poder sobre el otro y el otro no se puede defender, desde mi posición asimétrica “porque soy más grande y poderoso” yo te uso, vos para mí no sos una persona, un objeto de uso, te uso para sacarme el enojo que tengo. Lo primero que hablo es del vínculo de no uso que es clave para intentar evitar esas situaciones de abuso. Hay cosas que son abuso aunque no haya penetración. Los chicos cuando algo los impacta emocionalmente tienden a repetirlo.

ENTREVISTA A MARITCHU SEITÚN

