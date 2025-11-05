5 de noviembre de 2025

Detención por robo agravado en Las Flores

En horas de la tarde del pasado lunes 4 de noviembre, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Estación de Policía Comunal Las Flores, llevó adelante un operativo en inmediaciones de las calles Las Rosas y Cruz Marqués, que culminó con la detención de un joven de 21 años en el marco de una causa por robo agravado. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Federico A. Barberena, en el marco de la causa N° 01-00-002737-25/00, caratulada “Eluaiza, Lucas Kevin Saúl s/ Robo Agravado (art. 163 inc. 4° del Código Penal)”. El detenido, identificado como Lucas Kevin Saúl ELUAIZA, domiciliado en esta ciudad, ya se encontraba siendo investigado por otros hechos vinculados a delitos contra la propiedad, en los que oportunamente se habían realizado allanamientos con resultados positivos. Actualmente se encuentra alojado en el asiento físico de la Estación de Policía Comunal local a la espera de cupo en Unidad Carcelaria (S.P.B).-

