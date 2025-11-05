Sigue la muestra «Naturaleza Perdida» de Manuel Díaz Vigo en MAPA Espacio de Arte

Sigue la muestra «Naturaleza Perdida» de Manuel Díaz Vigo en MAPA Espacio de Arte1 minuto de lectura
Hasta el próximo 15 de noviembre podrá visitarse la nueva muestra del talentoso artista florense. La misma está integrada por dibujos y ensambles de los últimos años. Destacan la serie “La Pérdida del Oficio” y “Ruedas” realizadas en microfibra y tinta china sobre papel. «Naturaleza Perdida» podrá visitarse de miércoles a sábados de 17 a 19hs. Para coordinar otros días y horarios con cita previa comunicarse al 02244-42-5125. La entrada es libre y gratuita.