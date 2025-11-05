Monte pone a punto su Terminal: nueva pintura y mejoras para la temporada de verano

La Terminal de Ómnibus de Monte atraviesa una nueva etapa de mejoras y mantenimiento con tareas de pintura integral del frente, cordones y líneas de marcación, además del embellecimiento del parque y la colocación de nuevas plantas ornamentales. Estas acciones forman parte de la puesta a punto del espacio para la temporada de verano, luego de haber finalizado —en tiempo récord— las obras correspondientes a la licitación para su utilización privada.

El edificio, que durante décadas arrastró una imagen negativa, logró transformarse en los últimos años en un servicio de calidad, tanto para los vecinos de Monte como para los turistas que eligen la ciudad. Hoy, la terminal recibe y despide a más de 150 personas por día, consolidándose como un punto clave en la conectividad local y regional. Con una infraestructura renovada, moderna y funcional, la terminal dejó de ser un espacio relegado para convertirse en un motivo de orgullo para los montenses, que ven en ella una mejora concreta del servicio público y un lugar cuidado, limpio y ordenado. Desde el área de mantenimiento destacaron que estas obras buscan preservar el estado del edificio y mantener la imagen alcanzada tras su puesta en valor, un esfuerzo que ha sido elogiado por localidades vecinas que reconocen el cambio logrado en Monte. La Terminal de Ómnibus es, en definitiva, la terminal de todos los montenses: un espacio que refleja el compromiso de la comunidad por mejorar lo que es de todos, y que hoy se prepara para recibir una nueva temporada con su mejor versión.

Fuente: Infomonte

About The Author