Acto en la Escuela 27 «El Despunte»: recomiendan llegar por ruta 3

En marco del acto que se llevará a cabo con motivo del 100° aniversario de la Escuela Primaria Nº 27 de El Despunte, desde la Dirección de Protección Ciudadana se informa que ante la situación hídrica que afecta a los caminos, la llegada al paraje será por Ruta Nacional N° 3 mediante el acceso asfaltado a Rosas. Esta llegada será tanto para quienes circulen desde el lado de Buenos Aires como de Las Flores. Asimismo, se seguirán monitoreando las inclemencias del tiempo y cualquier modificación respecto a la realización del acto, se comunicará oportunamente.

