BM – miércoles 5 de noviembre

LAS DANZAS ESPAÑOLAS BRILLARON EN EL TEATRO ESPAÑOL El buen marco de público que concurrió a la histórica y reacondicionada sala de la avenida Carmen, tuvo la posibilidad de presenciar un magnifico evento de Danzas Españolas. Un evento organizado con mucho esfuerzo y dedicación por la profesora Andrea Torqui y sus colaboradores, y que formó parte del cierre de ciclo de temporada 2025 de este Taller de la Dirección de Cultura Municipal. La muestra cultural del grupo “España Cañí. Arte y Movimiento”, inició con un baile característico de las alumnas del taller conducido por la profesora Camila Maurente. Luego se presentó en el escenario la cantante florense Agustina Romero quien, con todo su talento y magnifica voz, cantó el tema “Marinero de luces” de Isabel Pantoja. La continuidad del espectáculo llevó a varias presentaciones dancísticas con marcado cambio de vestuario, un hecho que le dio un particular colorido a esos momentos artísticos de bailes regionales de la península ibérica. Destacado también lo de la profesora Romina Baggio con clásicos y un polca en el final del cuadro. Brillante en el escenario la actuación de los 42 bailarines de tango de General Belgrano encabezados por la profesora Marita Firmani. No menor fue la gran participación del cuerpo de baile de la agrupación florense The Factory Crew.

En su andar por Andalucía, el buen folclore de General Belgrano y el Grupo Amanecer del Salado de Pila con 14 integrantes y su profesora Maru Morgavi, mostraron todo lo bueno que realizan en cada espectáculo. Un final con todas las luces, donde quedó plenamente marcado el trabajo y la dedicación de todos los participantes del encuentro por el desarrollo de esta actividad cultural que forma parte también del entramado social comunitario de nuestra ciudad.

TAEKWON DO: FLORENSES COMPITIERON EN LUJÁN La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la presentación de florenses en el torneo de Taekwon Do, que se llevó a cabo el domingo 2 de noviembre en Luján.

Una numerosa delegación, a cargo de los profesores Cristian Amatriain y Alejandro Menant, compitió en las modalidades Combate y Formas, cumpliendo una excelente actuación que le permitió lograr varias medallas correspondientes al primero, segundo y tercer puesto. El evento, organizado y dirigido por el Master Julio Penayo, y graduaciones mayores de la Asociación Gral. San Martín, contó con la participación de más de 500 taekwondistas del territorio bonaerense, como así también de otras Provincias, donde nuestros representantes fueron: Mariano Herrera, Malen Polito, Alumi Pardo Berós, Gina Eluaiza, María Pía Arballo, Abril Amendolare, Maximiliano Montes, Aylín Torres Ávila, Naiara Varela, Braian Villalba, Simón Lezica, Catalina Nusch, Julián Cordomí, Catalina Barrientos, Segundo Víttola, Valentín Carbajal, Naira Garay, Francisco Menéndez, Antonio Moro, Morena Villanes, María Trejo y Santino Goyeneche.

TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN EL CAPS “DR. HECTOR MUÑIZ” Los Talleres de Estimulación Cognitiva para adultos y adultos mayores han sido pensados con el fin de estimular las diferentes áreas para mejorar las diversas funciones mentales. Dentro de la atención primaria de la salud se ofrecen estos Talleres como una herramienta valiosa para promover la salud cerebral y prevenir el deterioro cognitivo; ofreciendo distintas actividades que estimulan la memoria, la atención, el lenguaje, la concentración, el razonamiento y otras funciones cognitivas. Estas funciones trabajan de forma interconectada y son fundamentales para el desarrollo intelectual y la adaptación social. El funcionamiento adecuado de estas funciones es esencial para la vida cotidiana. Ademas, es una manera de reforzar la autoestima y motivación e incorporar herramientas prácticas para que puedan incorporar en su vida diaria. Este taller se está brindando en el Centro de Atención Primaria de la Salud – CAPS – Dr. Hector Muñiz, y se lleva a cabo por los profesionales TS Facundo Deluca, PS Sofia Paz y AT Sonia Lerra, integrantes del equipo interdisciplinario SaludableMente.

