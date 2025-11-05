Implantaron en Tandil un marcapasos sin cables: una cirugía inédita que marca un avance para la región

Esta intervención, considerada inédita para la región, fue llevada a cabo por un equipo interdisciplinario liderado por el Dr. Nicolás Vecchio, especialista en cardiología y electrofisiología. La cirugía de alta complejidad, que habitualmente requería la derivación de pacientes a centros de mayor envergadura en otras ciudades, pudo resolverse íntegramente en Tandil, marcando un hito para la medicina local. El procedimiento implicó la extracción de un marcapasos antiguo infectado y el implante de un nuevo dispositivo sin cables, un avance tecnológico que ofrece una recuperación prácticamente inmediata y menos restricciones físicas para el paciente. El paciente sufría de una infección en su marcapasos anterior, que le había sido implantado hacía 20 años debido a un bloqueo AV completo (un problema grave en el sistema de conducción eléctrica del corazón).

