Día del Niño: masivo festejo en el «FestiLeo 2025»

Con excelentes condiciones climáticas, mucha diversión, alegría y juegos se realizó en la tarde de ayer domingo en el Paseo de la Estación el tradicional festejo organizado por el Club Leo de nuestra ciudad. Hubo shows, música y el gran sorteo de una bicicleta. «Como todos los años volvimos a pasar una tarde hermosa junto a los más chicos», indicó Marcos Basoalto, presidente del Club de Leones. Además se sumaron emprendedores y puestos de venta de locales gastronómicos y de las promociones 2025 de muchas escuelas florenses. También se contó con la presencia de integrantes del Club de Leones y Comité de Damas Leonísticas local. Durante la conversación con nuestra radio, Basoalto también recordó la figura del león Edgardo Eguibar (fallecido hace un año), quien fue homenajeado el día sábado en el cementerio local.

About The Author