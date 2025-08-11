Rumbo a las Elecciones Legislativas: el oficialismo presenta su lista este martes

De cara a los comicios bonaerenses del próximo domingo 7 de septiembre «Todos por Las Flores» anunció que estará presentado la lista este martes a las 15:30hs. en el Parque Plaza Montero (sector Reserva Natural). El oficialismo llevará como primer candidato a concejal titular al Prof. Fernando Muñiz, actual secretario de Deportes. En cuanto a candidatos a Consejeros Escolares, María Rivero irá en el primer lugar de la lista.

