Hockey: debut con triunfo de Las Leoncitas en el Panamericano Junior

Con la presencia de la florense Victoria Falasco, el equipo argentino debutó este lunes con un cómodo triunfo 3-0 a Uruguay por la primera fecha de la ronda clasificatoria del certamen que se disputa en Asunción del Paraguay. Recordemos que «Vitu» viene de consagrarse hace apenas algunos días campeona panamericana con Las Leonas en Uruguay. El próximo compromiso de la selección femenina será el miércoles ante Canadá. Se trata del último certamen oficial preparatorio para el equipo juvenil con el objetivo de la cita mundialista a disputarse en Santiago de Chile (Chile) del 1° al 13 de diciembre .

