DDI Las Flores: AVERIGUACIÓN DEL PARADERO DE SANTINO ALZAMENDI

Dirijo a Ud. la presente, en marco de P.P N° 01-00-004326-25/00 caratulada “ AVERIGUACION DE PARADERO – CTE. ALZAMENDI SANTINO” , con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 02, a cargo del Dr. David Carballo, del Departamento Judicial de Azul, a los fines de solicitarle quiera tener a bien, difundir en los medios bajo su supervisión, información para dar con su paradero, del causante ALZAMENDI SANTINO, argentino, instruido, de 15 años de edad, domicilio sito calle Arenales N° 992 de Azul, titular de Documento Nacional de Identidad Nro. 49.919.312, quien se ausento fecha 10 del cte. mes y año del hogar de niños Monseñor M. Marengo, no regresando al momento.- Que el mismo, resulta ser de 1.55mts de altura, de tez blanca, ojos de color marrón y de pelo negro corto; al momento de ausentarse vestía pantalón color azul o negro, remera y buzo de color negro, zapatillas de color blancas.

Se adjunta fotografía de la causante y afiche fines difusión, y en caso de obtenerse algún dato al respecto, mismo deberá ser comunicado de inmediato a esta Dirección de Investigaciones (Tel. 02244- 442257).

Es cuanto solicito al respecto, debiendo remitir actuaciones.

Firmado: Salvador Herlein Jefe DDI Las Flores.

