Estados Unidos aprueba las primeras gotas oculares contra la presbicia para ver de cerca sin gafas

Adiós a las gafas de leer. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado el uso de las primeras gotas oftálmicas para corregir la visión de ver de cerca sin necesidad de usar gafas. Vizz, como se llama el fármaco, es el único colirio de administración diaria que corrige la visión durante 10 horas. La presbicia es la pérdida inevitable de la visión de cerca y comienza a hacerse más latente a partir de los 40 años, convirtiéndose en algo tan natural como molesto del proceso de envejecimiento. Con la edad, el cristalino se endurece y el músculo ciliar pierde eficacia para manipularlo, produciéndose una acomodación insuficiente. Esto se manifiesta como una incapacidad para enfocar objetos cercanos y crea una imagen borrosa.

DDI Las Flores: AVERIGUACIÓN DEL PARADERO DE SANTINO ALZAMENDI

Fricción política Libertarios – Izquierdista en puerta de campaña electoral

Diez años de atención y aprendizaje en el Consultorio Podológico de la UNL

Hockey: debut con triunfo de Las Leoncitas en el Panamericano Junior

Rumbo a las Elecciones Legislativas: el oficialismo presenta su lista este martes

