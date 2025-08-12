Juventud Unida goleó a Barrio Traut y está segundo

Con goles de Thiago Kobarynca, Raul “Pelado” Maciel y Facundo Piazza le ganó 3 a 0 al amarillo de Dardo Rivarola. En el mismo estadio del CEF Nª 6 Atlético Las Flores con gol de Jonatán Quiñones derrotó a Juventud Deportiva por 1 a 0.

(Por Flavio Iacomini)

El equipo de Adrián Caputo se fue con una sonrisa amplia del estadio de la avenida San Martín. El domingo en el CEF Nro. 6, el albirrojo quebró desde el arranque a Barrio Traut con los goles tempraneros de Thiago Kobarynca que de zurda definió desde lejos y con el cabezazo del defensa Raúl Maciel . En menos de un cuarto de hora Juventud Unida ya estaba 2 a 0. Lo completó luego al triunfo la definición de Facundo Piazza que logró el tercero y definitivo para un equipo que ya escaló al segundo lugar en la tabla de posiciones a solo dos puntos de Ferro, el líder.

Antes, en el mismo estadio «Orestes Propato», Atlético Las Flores se recuperó de su derrota inicial en el torneo Clausura y le ganó 1 a 0 a Juventud Deportiva. El delantero Jonatán Quiñones a los 36 minutos del segundo tiempo consiguió el gol de la victoria rojinegra, equipo que sumó sus primeros tres puntos en el torneo.

