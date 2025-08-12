12 de agosto de 2025

FM Alpha presenta este viernes una gran «Maratón Radial» por el Día del Niño

4 horas atrás

Desde las 13 y hasta las 22hs. por la 91.5 se pondrá en marcha un súperprograma de nueve horas ininterrumpidas de duración anticipando la celebración del próximo domingo. Será conducido por Soledad Rodríguez, Milagros Cáceres, Diego Rodríguez, Nahuel Almirón, Jael Viera, Verónica Sassali, Flavia Benavídez, Marcelo Núñez y Mariana Minoli, entre otros. Habrá juegos, sorteos, regalos, música, invitados especiales, artistas en vivo, sorpresas y toda la buena de los principales conductores de nuestra radio. El «mega» programa, propuesta inédita en la radiofonía local, también podrá verse por streaming siguiendo todas nuestras redes sociales. Para participar del programa les dejamos nuestra línea Futurtel 44-4000 y línea whatsapp 2244-468265.

