Día Mundial del Donante de Sangre: «Donar sangre es un acto de solidaridad»

Se celebra hoy martes 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre. Si bien los bancos de sangre de distintos lugares del país van recuperando los niveles prepandémicos aún queda mucho por hacer. En la mañana de la 91.5, Marcelo Núñez habló con la Técnico en Hemoterapia Paula Díaz, quien recordó que «desde el Hospital seguimos concientizando a la comunidad sobre la importancia de donar sangre. Es un acto de solidaridad, los 365 días del año se necesitan donantes. La sangre no se puede fabricar ni conseguir en otro lado. No hay que esperar el hecho de ir siempre a donar para un familiar que lo necesita como suele ocurrir a menudo». La profesional indicó que «se puede donar desde los 18 a 65 años. También adolescentes de 16 años con autorización de sus padres. Se puede venir desayunado, tomar un café o un té, nada de lácteos ni grasas. Queremos transmitir la seguridad que cuando vienen los atendemos más que bien y les hacemos un cuestionario completo para que se saquen todas las dudas. Es un ratito, no duele y es muy seguro».

La donación en Argentina

Este año, Argentina cumple 20 años de la creación del Plan Nacional de Sangre (Resolución Nº 70/02), cuyos objetivos abarcaban la regulación, sistematización de la información y educación. A partir de su puesta en funcionamiento, la donación de sangre está organizada por los bancos de sangre y/o Centros Regionales de Hemoterapia en el marco de los Programas Provinciales de Hemoterapia de los Ministerios de Salud de cada jurisdicción. La donación es un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro y puede donar sangre cualquier persona que tenga entre 16 y 65 años, pese más de 50 kg, se sienta bien de salud, no esté transitando enfermedades que se transmitan por sangre (hepatitis, mal de Chagas, etc.); no haya realizado prácticas sexuales de riesgo en el último año y no se haya realizado durante el último año tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas. (Fuente: Télam)

