Diego Risso de Luz y Fuerza: “Pronto se inaugurará nuevo edificio sobre P. Originarios”

Luego de las elecciones generales que tuvieron lugar en diciembre pasado, el flamante secretario general del gremio visitó este lunes “El Periodístico” por la 91.5. “Por primera vez en mucho tiempo se presentaron dos listas. Nosotros estamos haciendo hincapié en la inclusión que es importantísimo. Trabajamos con Monte codo a codo con la mayoría de las secretarías, pero contentos después de un mes de gestión hemos podido encausar la tropa para un mismo fin que es el bienestar de nuestros afiliados. Encontré un sindicado financieramente bien, pero aún vemos que hay, digamos, poca participación de compañeros. Falta algo de unión y eso creo que lleva tiempo. Digo que el fin no es muy distinto de la otra lista, es ir uniéndonos a través del tiempo, que haya participación sindical, sobre todo interna. A nivel federal siempre hemos tenido participación activa. Tenemos la secretaría gremial que es la que trabaja la parte de becas, luego está la parte social que es muy sensible. Nuestra política es de integración y respuesta. Por eso nos reunimos cada 15 días en Monte y Las Flores, acá hay 65 afiliados activos y Monte 47, con las familias, en total somos 900 afiliados. También estuvimos reunidos con el intendente y hemos tratados muchos temas, pero nunca la política se mete en el sindicato. Sobre las viviendas hablamos de este tema y nos ha pedido un relevamiento en la situación de cada afiliado y nos adaptaremos a los nuevos requisitos del instituto de la vivienda, como sabemos la necesidad es imperiosa, en un momento no se supo manejar correctamente el barrio y por eso ahora hay que ejecutar de una vez…. faltan 38 casas más y vamos a insistir para que se culminen, la falta de un sueldo acorde lo hace muy difícil, no tenemos una situación económica. La necesidad es concretar lo que arrancó ya hace mucho tiempo, en los tres años que nos quedan queremos terminar algo de lo que no se pudo hacer..Por otro lado agregaba: Tenemos la inauguración del edificio que está sobre Pueblos Originarios 470, la sede sindical. Se trabaja fuerte en eso para consultorios odontológicos y sede social y la posibilidad de un consultorio clínico. Dos terrenos independientes pero que están comunicados.

ENTREVISTA A DIEGO RISSO

