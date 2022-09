Dorronsoro: “El municipio debe controlar, administrar y el resto hacerlo el privado…»

La visita al piso de la radio del concejal por la oposición Juntos-Adelante Las Flores Federico Dorronsoro: «del intendente de Ayacucho días pasados dejó una suerte de legado. Emilio tiene un municipio muy ordenando y nos dejó una visión de lo que queremos. Nuestra idea es que el municipio recaude y administre los fondos y no compita con el privado. Emilio nos dejó la idea de fomentar cómo algunas industrias se pueden radicar en la ciudad, tenemos acá un ejemplo de lo que proponemos se puede llevar a cabo, nos sacó muchas dudas de cómo plantear ciertos temas, nos dejó más clara la situación, para nosotros fue muy positivo su visita. El intendente es un administrador de los recursos, a nivel nacional han comenzado una suerte de patriarcado, vivimos bajo un mandato político que dispone y a la vez presiona al sector privado, el municipio debe controlar, administrar y el resto hacerlo el privado. Sobre la firma de apoyo del intendente Gelené a la vicepresidenta, expresó: “Cualquier político tiene que repudiar el hecho, son cosas que no deberían pasar, y menos mal que no pasó, pero hay que dejar que la justicia investigue, y la justicia que ejecute si considera que fue un delito, nadie de nosotros tiene la capacidad para saber si es culpable o inocente a priori o solamente por un ideal político, la sociedad se enmarca en la famosa grieta que nos divide. Hay que ser cauteloso y repudiar el hecho, tanto con Cristina o con quien sea, la política no se tiene que hacer violenta, creo que no suma ni contribuye que ningún político de cualquier espacio tiene que dar su pensamiento, impartir justicia porque no le corresponde, entonces sobrepasar sobre un estatuto y la ley, además confundiendo a la gente..” ante la presentación del presupuesto participativo, tema motivado en la campaña del 2021 por Juntos, dijo: “cuando se votó creíamos que le falta un poco de estructura, igual no deja de ser una cuestión importante y se puede aceitar. No pude asistir a la presentación por una cuestión personal y que no hayamos estado, no quiere decir que no apoyemos. El proyecto es dividir la ciudad en seis parte y que sea en cada parte igual y que sea el vecino el que marque la prioridad. Reitero, hay que aceitarlo, que el vecino sepa que detrás de eso hay una idea que se va a llevar a cabo, creo que el monto es muy poco, pero para comenzar es muy importante. Celebro que esto sea así y que tenga continuidad.

ENTREVISTA COMPLETA A FEDERICO DORRONSORO

