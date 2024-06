Dra. Ana Luna Salum: «Me llevo lindas experiencias de Las Flores»

A pocos días de finalizar su pasantía en nuestro Hospital, la joven médica oriunda de Tigre visitó el programa «Agenda Abierta» que conduce por la 91.5 el Lic. Daniel Cúccaro. Sobre su estadía en Las Flores, Ana Luna afirmó que «elegí esta ciudad para finalizar la parte práctica de la carrera. Mi intención era hacerlo fuera de lo que es el gran Buenos Aires porque hay muchos estudiantes como yo en lo que es el AMBA. Además mi intención es mudarme, no sé si a esta ciudad o a otra similar de la provincia». Más adelante dijo que «quería experimentar lo que es la atención de la salud en el interior. Las Flores apareció porque con mi familia casi siempre veraneamos en Claromecó y aquí era una parada para tomarnos un tiempo antes de seguir viaje. Después mi mamá se puso a investigar sobre algunos temas de la ciudad que le interesaban y decidió venir. Yo la acompañé y me gustó la ciudad, su gente, el trato. Después cuando me tocó elegir la ciudad para la práctica de medicina no lo dudé: tenía que elegir Las Flores y no me arrepiento».

About The Author