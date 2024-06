Dra. María Cecilia Dragui Peirano en “El Periodístico”: “El feminismo no es oposición a los hombres”

En la semana de la campaña “Ni Una Menos” conversamos con la especialista en derechos humanos y capacitadora en violencia de genero Cecilia Dragui Peirano, la florense radicada en La Plata desde hace un par de décadas y abogada por vocación dará una charla en el espacio “Leopoldo Marechal” mañana a las 16.30 hs.

Esta semana se cumplen 9 años del primer Ni Una Menos donde las mujeres salimos por primera vez a la calle diciendo que “nos están matando” darle visibilidad y en 9 años la cifras se mantienen…En los últimos años los números de los femicidios hablan de 1 cada 37 horas, tampoco aca se tuvo el lesicido de Barracas y otros, la tendencia lamentablemente es al alza, más allá de un número que parece morboso muchos han definido la violencia a las mujeres como la otra pandemia, porque ya no es sólo tema policial y judicial, esto ya tiene un nombre propio, y el problema es multicausal. Más de 200 chicos y chicas sin madres y más del 45% con el progenitor privado de la libertad por haber matado a la madre…” Decía.

“Cuando el padre mata a la madre es porque en esa vivienda hubo históricamente un contexto violento, la violencia no nació hace 9 años…Fuimos y somos más de la mitad de la humanidad pero siempre fue una concepción de personas subordinadas al poder del hombre, hoy se está tratando de romper eso. Cuando se dice que el patriarcado se va a caer o lo vamos a tirar parece violento, pero en realidad lo que decimos es que este modo de entender la civilización se tiene que caer para que llegue definitivamente la igualdad…Cuando el colectivo femenino o la mitad del mundo como me gusta decir a mí porque así lo somos y está subordinada al poder económico, porque esto tambien eta enlazado, no solamente el patriarcado como fenómeno social y porque se les ocurrió a algunos, es un fenómeno que sirve para disciplinar y para que ciertos programas capitalistas sigan funcionando…Nosotras aportamos en este país aportamos el 15% del PBI que es trabajo femenino, en la mayoría de los casos es trabajo informal no registrado donde tambien aportamos a la producción del PBI… Esta sociedad está concebida desde esos estándares. A veces hay que resumir en un slogan todas las luchas que venimos dando…” Agregando: “No es que la población masculina paga el sueldo, el comportamiento patriarcal no es exclusivo de los hombres. Nos miran para ver cómo exigimos nuestros derechos, eso merece una reflexión también, cuando se dominaba, se oprimía, nadie señalaba, dejemos que las cosas van sucediendo como vayan saliendo…El feminismo no es oposición a los hombres, siempre abraza y ahí vamos todos y todas ahí… De chica pensaba que, si el mundo fuera concebido por mujeres, me pregunto si hubiéramos tenido tanta guerra, tanta hambruna, tanta desigualdad en la distribución de la riqueza, yo no tengo todavía la respuesta, pero me imagino que sería como en la casa, en la casa nadie reparte en desigualdad, si la que reparte es la mujer parecería, es patriarcal ver que la mujer está en la casa y que el hombre sale a buscar el recurso y tiene que ser el proveedor del hogar, la concepción parece la misma que en los años 50…Todos los hombres son de determinada manera, porque no todas las mujeres son de determinada manera, ni las infancias, el patriarcado no está integrado por hombres, es una forma de concepción de la sociedad donde determinados roles es ocupado por hombres y nadie lo discute cuando por ejemplo un hombre llega de noche luego de una reunión política, cuando vuelve del club de futbol etc. Pero hagamos el ejercicio rápido si cuando la señora que vive en esa casa y vuelve a esa hora de la peña, del club, cuando pasa lo mismo esa mujer parece ser diferente…” remarcaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A CECILIA DRAGUI PEIRANO

