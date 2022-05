«DS Naturaleza de cerca» sigue con su profunda investigación de la fauna local

La 91.5 habló este jueves con Mauricio «Dibu» Saavedra, creador de «DS Naturaleza de cerca», un espacio que se dedica desde octubre de 2021 al descubrimiento, seguimiento y posterior estudio de la fauna de nuestro Partido. Desde su creación, «Dibu» ha logrado captar con su cámara animales de diversas especies, autóctonos y foráneos que han establecido su hábitat aquí. «Nuestro último descubrimiento ha sido una víbora tipo culebra que no es común verla en la Pampa Bonaerense. Aún no sabemos cómo llegó. Es del tipo «ojo de gato», lo que pudimos saber que no es venenosa», contó en la mañana de la radio. «Hemos estado dando charlas en la secretaría de educación, en el marco de un ciclo de capacitación turística. Allí contamos acerca de nuestro trabajo y la importancia de cuidar, proteger y fundamentalmente respetar la fauna florense. Quiero agradecer a Cristian Chiodini, secretario de turismo, quien tuvo la gentileza de invitarnos a contar nuestra experiencia», dijo más adelante. El notable trabajo de «DS Naturaleza de cerca» -con portal propio en redes sociales- pudo ser visto a nivel país en octubre del 2021 en el programa «Fenómenos» que emite conocida señal TN Todo Noticias.

