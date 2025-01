«DS Naturaleza de Cerca»: «Soy optimista y pienso que en algún momento los carpinchos volverán a la laguna»

Mauricio «Dibu» Saavedra, creador del conocido portal donde registra la fauna local visitó este fin de semana los estudios de la 91.5 donde habló de todo lo hecho en 2024 además de los futuros proyectos. También se refirió a uno de los temas más comentados: la «desaparición» de la población de carpinchos que habitaban en el Parque Plaza Montero. «Todos los días me consultan en mis redes sociales sobre el tema. No fui testigo y no sé específicamente qué fue lo que ocurrió. Mi opinión es que debido a la falta de lluvias que es un factor importantísimo la gran mayoría se ha ido a buscar lugares algo más húmedos donde haya pasto un poco más fresco. Por otro lado, si bien están acostumbrados a la presencia humana y a convivir con el ruido también hay períodos donde buscan tranquilidad. Un detalle a tener en cuenta es la permanencia de perros en la laguna que muchas veces suelen molestarlos», comentó. En otro momento de la entrevista, dijo que «soy optimista y pienso que algún momento regresarán en cantidad».

