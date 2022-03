Edil tandilense busca incorporar educación vial en las escuelas

En comunicación directa con la localidad de Tandil, el concejal por Juntos -UCR Oscar García Allende motiva a que en las escuelas, haya mas educación vial. De profesión medico en accidentologia del hospital serrano, y con pleno conocimiento en el área, en comunicación con «El Periodístico que conduce Ernesto Varela, comentaba.

Como médico he visto de cerca los accidentes, las secuelas y las heridas que ocasiona un accidente vial, mal llamados así porque se pueden prevenir, esto a nivel país la accidentología lleva que muera mucha gente joven mayormente menores de 35 años, entre 20 y 25 personas por día, es una pérdida humana que es el futuro de la sociedad, es la tercer causa de muertes en joven, en el año 2018 mas 7800 perdieron la vida. Al tránsito lo hacemos entre todos, lo hacemos con la comunidad, son dos momentos, una es la parte de educación, que no eso es inmediato, la realidad de los resultados es integrada porque está dirigida a todos y aprovechamos los contactos trabajando en las escuelas y en un momento importante cuando se obtiene el carnet. Educarnos para saber y acerca de las penas si uno comete irregularidad en el transito, y a corto plazo que es aprovechar los medios de comunicación, tiene que ser algo continuo, una política de estado y una decisión sistemática. Lo que es lo vial no es sólo los autos o motos, sino también el peatón, que tiene que ser educado, saber cruzar en las esquinas, esperar en la acera, el ciclista utilizar el casco igual que ante la moto, son medidas que parecen normales pero no se llevan a cabo, en Tandil el tránsito es caótico, tenemos una ruta 226 en el medio eso nos motiva a realizar acciones desde el punto educativo y llegar, creemos en la tolerancia cero de alcohol y celular , menos velocidad, cinturón de seguridad, son todas medidas que muchas no se cumplen y son los factores que ocasionan los accidentes, el uso del casco en las motos se usa parcialmente, se lo ponen sólo para cargar combustibles y luego lo usan en el codo. Mas allá de lo más trágico que es la muerte, el que vive y queda con secuelas, son los costos que esto ocasiona, un día de terapia intensiva ronda los 100.000 pesos, son recursos que pone el estado y que no puede poner en otras especialidades, el costo es algo que hay que tener en cuenta, tener acciones en común las cámaras, los agentes, buscamos el observatorio vial para saber dónde se dan los accidentes, los días, los horarios.

Imagen: El Eco de Tandil

ENTREVISTA AL CONCEJAL TANDILENSE JUNTOS – UCR OSCAR GARCIA ALLENDE

