Eduardo Zapata: “En Las Flores los casos de Covid también están levantando”

Se han reportado algunos casos de hepatitis, sin origen claro, se está investigando, se ha sorprendido la aparición de estos casos. Tiene varios orígenes, hay que tener cuidado, principalmente la correcta higiene de manos, es fundamental. Las vacunas al día y tener una correcta limpieza de alimentos y demás, sobre todo alimentos crudos. Afecta más a menores pero la hepatitis no tiene diferenciación entre las edades. Remarcaba.

Sobre el despertar de casos de la variante BA.2 Ómicron, expresó: Esta sub variante no sorprende, y van a seguir apareciendo, en esa replicación del virus ocurren diversas mutaciones. Y es lo que está pasando ahora, en esa mutación favorece la prosperidad de la nueva variante y los mecanismos ante la respuesta inmune, es importante tener las dosis correspondientes de vacuna para generar un mecanismo de defensa. La realidad del virus es poder pasar de generación en generación, lo que el virus busca cualquier organismo vivo es estar lo más cómodo posible para subsistir y replicarse y poder seguir otros organismos. En Las Flores estamos elevando los casos de a poquito, ayer hablando había una persona en terapia y tres en clínica, los casos están levantando y hay casos que no nos enteramos porque se aíslan o tiene síntomas leves. Tenemos muchas personas con 1 y 2 dosis, superamos las 22 mil, en 3ra estamos en 13 mil y ya habiendo pasado cuatro meses y con cuarta dosis 300 vacunados. Reflexionando el respaldo que da la vacuna contra la neumonía, explicaba: Hay 90 subtipos y tipos de neumonía y la vacuna permite tener los más patógenos y es importante estar vacunados porque la persona que termina falleciendo es por neumonía, las células de los pulmones se terminan dañando. En el final comentando sobre el Caps. Ramón Carrillo dijo: El nuevo CAPS comenzó con profesionales que fuimos reubicando, el Dardo Décima tenía mayor espacio y presencia, sumamos más horas de pediatría, gracias a Juan y Martín que están allí, vamos re distribuyendo el recurso humano, por el tema del movimiento escolar, hay muchas consultas de chicos.

ENTREVISTA A EDUARDO ZAPATA

