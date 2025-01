Eduardo Zurro entre su 14º cruce de la cordillera y quesos gourmet

Luego de dar una nueva experiencia sobre el Cruce de los Andes a un grupo de amigos, el médico veterinario titular junto a su familia de la cabaña Santa Águeda conversó sobre la travesía y sus quesos gourmet:

“Es la 14ta. vez que cruzo la cordillera con la familia y amigos, fue nuevamente una gran experiencia, el año pasado no pudimos llegar a la cumbre por la nieve, pero esta vez sí se pudo dar, nos cansamos menos, el año pasado para cruzar un río hicimos 120km. Hay un hilo imaginario que une las altas cumbres y el monte donde llegamos tiene 4.200 mts. que es bastante y en los últimos 100mts. baja la temperatura de manera drástica y el viento sopla sin protección de otras montañas. Se pone muy frío pero es muy lindo…Hicimos el camino de San Martín en el último cruce…Nosotros lo hicimos en 4 días al cruce y del otro lado llegamos a Curicó. Luego hicimos unos kilómetros al sur y nos encontramos con la montaña donde se accidentó el avión de Uruguay con los rugbiers…El inicio de la aventura es cerca de Las Leñas, ingresás por un campo privado. Se ven pastoreando ovejas y caballos. El paisaje es muy bello, fuimos 12 personas con un costo de un fin de semana en Mar del Plata para que te des una idea. Todavía no estamos programando el año que viene pero nos gustaría volver…”

Sobre «Pécora» Gourmet, dijo:

“Es un queso muy bueno con justa maduración. Hay una comida italiana donde Pécora es el gran ingrediente. Es un queso cilíndrico que se saca la tapa y se pasa un soplete para calentar. El mozo viene a la mesa con un aparatito frío-caliente y desde la olla tira el contenido del plato dentro del queso. Se hace con la grasa de Pécora, es un plato muy famoso en Italia…Este año una partida fue envasada y se enviaron a Brasil para participar de un certamen…Son emprendimientos familiares trabajando todo el año y si no tenés una familia atrás que te respalde no podrías hacer esto porque no sería sustentable…Estamos en un polo súper gastronómico muy importante de bastante nivel. Carlos Noguera de cabaña “La Delfina” ganó en Brasil un 4to puesto de pasta semi dura, y la medalla de plata con un queso untable de búfala …” Remarcaba.

Sobre La Limonette horma cuadrada, dijo:

“La Limonette no es una cosa nueva, sólo que no lo mostramos mucho, es un queso francés viejo, si uno ve los episodios de Versalles en Netflix en la época de Luis XIV que lo muestra, es un queso que lo hacían para él, nosotros lo recreamos en la época del G20 y unos holandeses que vinieron nos dieron el beneplácito de usar su marca, no es de origen protegida, pero es muy difícil llegar al color del queso original, desde el 2014…al principio teníamos poca leche de vacas jersey y hacíamos para “Le Pain Quotidien” restaurantes exclusivos…y la horma cuadrada es porque ellos reparte y usan el mismo queso para todo, desayuno, merienda, el que rallan, es por el desperdicio…” Afirmaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A EDUARDO ZURRO

About The Author