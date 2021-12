El 24 y 31 será asueto para los empleados municipales

La secretaría de Gobierno informa que adhiere a lo establecido por el poder Ejecutivo Nacional en el Decreto Nº 861/2021, que otorga asuetos los días 24 y 31 de diciembre de 2021 y feriado nacional inamovible los días 25 de diciembre de 2020 y 1º de enero de 2021. Por tal motivo esos días no habrá recolección de residuos domiciliarios. Así mismo la secretaria de Economía y Finanzas informa que los sueldos de los empleados municipales se acreditarán el jueves 23 de diciembre de 2021.

BONO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS La oficina local del Instituto de Previsión Social (IPS) informa a sus jubilados y pensionados, que percibirán un bono de fin de año.

¿QUIÉNES LO COBRAN?

1. Jubilados y Pensionados Contributivos que cobren el Haber Mínimo Actual de $14.040.

2. Se aclara que en los grupos pensionarios se divide de forma proporcional según la cantidad de miembros de cada grupo.

3. Lo percibirán también las Pensiones Sociales No Contributivas (Ley 10.205).

¿CUÁNDO SE COBRA?

El día jueves 23 de diciembre de 2021.

¿CUÁNTO ES EL MONTO A PERCIBIR?

$8.000.

RURAL BIKE: VICTORIA DE FLORENSES EN GARDEY Pedalistas de nuestra ciudad obtuvieron el primer puesto en la competencia de Rural Bike que, sobre una distancia de 52 Km. y bajo la modalidad contrarreloj, se realizó el pasado domingo en Gardey (Partido de Tandil) con la organización Cicles Club local. La dupla conformada por Marta Scaroni y Roberto Benavídez se adjudicó la prueba de la categoría Mixta “C”, empleando un tiempo de 1h.47m44seg., mientras que Eugenia Schumacher y Karina Santa Cruz se impusieron en la división Damas “B”, con un registro de 2h.10m07segundos. Por otro lado, Gabriela Castro y Pablo Sánchez clasificaron sexto en mixtos “B” (1h16seg.) y Rubén Cardoso y Francisco Gallardo resultaron decimoctavo en la prueba de caballeros “C” (1h47m15seg). La Secretaría de Deportes felicita a los ciclistas por el esfuerzo y esmero, destacando el compromiso en cada presentación.

NUESTRO OBELISCO SE CONVIRTIÓ EN NUESTRO ÁRBOL DE NAVIDAD, SÍMBOLO DE AMOR, UNIDAD Y PROSPERIDAD PARA TODOS Esta madrugada, el equipo del Gobierno Municipal puso en marcha el operativo de armado de nuestro árbol de navidad, totalmente elaborado por personal municipal con materiales a un bajo costo, desde la Dirección de Comunicación Visual a cargo de Oscar Fernández y con la colaboración de Marfil Deco-Home, el obelisco amaneció ornamentado con luces, regalos y la estrella central que se observa de todos los puntos cardinales, renovando el espíritu navideño para toda la comunidad. Además, Papá Noel escala en busca de los presentes para los niños y niñas florenses. Pretendemos que nuestro símbolo patrimonial refleje los deseos de unidad y empatía hacía toda la comunidad, renovando el compromiso asumido de trabajar siempre por el mejor futuro de la ciudad. Agradecemos a todos lo que lo hicieron posible e invitamos a toda la comunidad a acercarse a nuestro obelisco para pedir los mejores deseos para el año que se acerca.

ACTO EN CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Ayer por la tarde, en las instalaciones del Estadio del CEF Nº 6, se llevó a cabo el acto conmemorativo en el marco del bicentenario de creación de la Policía Bonaerense, durante el cual se entregaron los Premios al Mérito, otorgados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y los Premios Estímulo otorgados por las dependencias policiales, y reconocimientos por parte del Foro Municipal de Seguridad y la Municipalidad de Las Flores. Estuvieron presentes intendente Alberto Gelené, el presidente del HCD Fabián Blanstein, el secretario de Gobierno Javier Di Giano, el subsecretario de Protección Ciudadana Hugo Gallardo, el coordinador general del Consejo Provincial de Foros Carlos Andrés, el presidente del Foro Municipal Héctor Morales e integrantes del foro, el jefe de la Policía de Seguridad Comunal Comisario Inspector Sebastián Guillen, la coordinadora zonal de Género Comisario Lucrecia Ditz, la jefa de la Estación Comunal Las Flores, Comisario Adriana Romero, el jefe del Destacamento de Seguridad Vial Las Flores, Comisario Guerrero Edgardo, el jefe de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones de Las Flores, Subcomisario Salvador Jerleim, el jefe de Comando Prevención Rural Las Flores, Subcomisario Diego López, la jefa de la Comisaria de la Mujer y la Familia de Las Flores Oficial Principal Cartasso María Emilia, segundos jefes de Dependencias, efectivos policiales dependientes de los estamentos antes nombrados y el cura párroco José Luis Rodríguez. Luego de la presentación de las autoridades, el Comisario Inspector Sebastián Guillén, jefe de Policía Comunal, agradeció a todo el cuerpo de agentes que integran las distintas fuerzas de seguridad local y los felicitó por el trabajo que año tras año llevan adelante, resaltando la responsabilidad y compromiso de cada uno con la institución policial y con la comunidad en general. Seguidamente lo hizo el intendente Gelené quien luego de saludar y agradecer a todas las autoridades presentes, efectivos de las distintas fuerzas de seguridad y al público en general sostuvo, que la tarea realizada por el conjunto de toda la fuerza policial durante todos estos años es muy positiva, muy efectiva para poder mantener el orden y el control de la vida comunitaria de nuestra ciudad. “Sé que no son tiempos fáciles y por eso es tan importante reconocer a aquellos que se han destacado, pero también hacerlo extensivo para todos los efectivos que componen el sistema de seguridad de nuestra ciudad, porque todos son muy importantes”. “En cuanto a nuestras responsabilidades con la Policía Comunal, en la infraestructura y al estar al servicio de todas las necesidades, el municipio viene cumpliendo con la afectación de recursos con el mayor apoyo posible, de hecho, tenemos previsto mejorar todas las instalaciones de todas las fuerzas policiales, como fue este año con las obras de gas en la comisaria, de calefacción, que era muy necesaria y que se complementarán también con la comisaria de la Mujer y la Familia, que es un área muy importante que pusimos en funcionamiento en gestiones anteriores y que hace a las cuestiones que hoy la sociedad necesita, de una atención integral, articulada con las áreas del municipio, y que tiene que ver con la violencia de género, con la promoción y protección de derechos integrales de la familia y esto ocupa un lugar muy importante. Todo lo que hagamos con todas las fuerzas de seguridad para prevenir, nos evita después las situaciones de conflicto que muchas veces son muy difíciles y complicadas para resolver. Siempre remarco que es muy importante todo lo que podamos hacer para prevenir”, concluyó. Posteriormente el cura párroco José Luis Rodríguez procedió a bendecir los presentes que se entregaron al personal policial que se destacó en sus funciones a lo largo de todo el año. Los reconocimientos fueron los siguientes: Premio al Mérito Otorgado por el Ministerio De Seguridad de la Provincia de Buenos Aires: Oficial Subayudante Peverelli María Emilia y Subteniente Gutiérrez Facundo. Premio Estimulo Otorgado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires: Oficial Principal Fernando Vitullio, Oficial Subayudante Bossi Almirón Lusmila, Subteniente Supatto Romina, Subteniente Varela Edgardo, Subteniente Osterrieth Marcelo, Subteniente Husson Victoria, Subteniente Rodríguez Yamila, Sargento Saurel Andrea, Sargento Almendros Sebastián, Sargento Farías Esther, Sargento Husson Estefanía, Oficial Ochandategui Ramiro, Oficial Althabe Nidia, Oficial Sepulveda Retamal Diego. Seguidamente se hizo entrega de un reconocimiento especial de la Municipalidad de Las Flores, la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Protección ciudadana a los Jefes de las fuerzas de seguridad de nuestra ciudad por el desempeño realizado en sus labores: El Señor Jefe de la Policía de Seguridad Comunal Comisario Inspector Sebastián Guillen, la Sra. Jefa de la Estación Comunal Las Flores Comisario Adriana Romero, Sr. Jefe de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones de Las Flores Subcomisario Salvador Jerleim, Sr. Jefe de Comando Prevención Rural Las Flores Subcomisario Diego López, la Sra. Jefa de la Comisaria de la Mujer y la Familia de Las Flores Oficial Principal María Emilia Cartasso. Luego el coordinador General del Consejo Provincial de Foros Carlos Andrés y Héctor Morales, presidente del Foro de Seguridad Municipal hicieron entrega de distinciones a los siguientes efectivos: jefe de la Policía de Seguridad Comunal Comisario Inspector Sebastián Guillen, a la jefa de la Estación Comunal Las Flores Comisario Adriana Romero, al Subcomisario Damián Reynoso, al Subcomisario Natalia Santangelo, al oficial ayudante Rodrigo Moyano, al oficial Subayudante María Emilia Peverelli. Posteriormente Roberto Igolnikof, coordinador de Comisión de Seguridad de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, entregó distinciones a efectivos perteneciente al Comando de Prevención Rural en reconocimiento a su compromiso y vocación en el cumplimiento de servicios, quienes lo recibieron fueron: el Mayor Juan Ricardo Perrone, el Teniente Fernando Rodríguez Grobert, el sargento Juan Palomeque, y el oficial Braian Rosas. Seguidamente el Comisario Inspector Sebastián Guillen y la Comisario Adriana Romero hicieron entrega del premio a la labor destacada del año, el cual fue designado al Gabinete Técnico Operativo de estación Comunal Las Flores, recibiendo el oficial ayudante Moyano Rodrigo y la oficial Subayudante Peverelli María Emilia. Luego el Jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones de Azul, Comisario Inspector Alfredo González y el titular de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones de Las Flores Subcomisario Salvador Herleim entregaron los premios otorgados por la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial: Placa por su destacada labor policial al oficial Subayudante Maniande Diego. Diplomas otorgados por la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial al oficial principal Yuer Carlos y al sargento Denti Cristian. A continuación, se otorgaron los premios estímulo concedidos por dependencia, al oficial principal Ecilape Yanina, oficial principal Irassar María Laura, oficial inspector Aquilano Joselina, oficial ayudante Tamburrino Carla, oficial ayudante Zappettini Ramiro, oficial ayudante Palazzi Joaquín, oficial ayudante Pereyra Evelyn, oficial ayudante administrativo Nazaro Marcos, oficial subayudante Escalante Guillermina, oficial subayudante González Bárbara, oficial subayudante Lazarte Nahuel, oficial subayudante Pereyra Dalma, teniente primero Bideberripe Marcelo, teniente primero García Erika, teniente Arrúa Andrea, teniente Delgado Juan Matías teniente Gioia Emiliano, teniente Emma Gustavo, subteniente Necco Lorena, subteniente Ruiz María Jesús, subteniente Carmona Hugo, subteniente Gioia Sebastián, subteniente Etcheto Eduardo, subteniente Landi Victoria, sargento Billeres Bernadette, sargento Felice Facundo, sargento D´Agosto Mariano, sargento Saldaña Luis, sargento Franco Elizabeth, sargento Cardenas Érica, sargento González Betiana, oficial Sinnott José Ignacio, oficial Lecona Adalberto, oficial Lerra Lucas, oficial Castro Cristian, oficial García Florencia, oficial Caputo Gimena, oficial Casadore Bruno, oficial Guizzoni Luciana, oficial Hernández Renzo, oficial Ibarra Rodrigo, oficial Ibarrola Claudia, oficial Larraburu Verónica, oficial Larre Héctor, oficial Lettieri Jorgelina, oficial Montes De Oca Claudio, oficial Russo Ingrid, oficial Santangelo Damaris, oficial Varela Damián, oficial Varela Patronelli Nadia, oficial Calles Cristian, oficial Carballo Hernán, oficial Defalco Soledad, oficial García Belén, oficial Gioiosa Dalma, oficial Ianini Juan, oficial Lizarraga Federico, oficial Molina Roy, oficial Murray Hernán, oficial Polito Emmanuel, oficial Spinelli Sofía y oficial Ventureira Esteban.

ESTUPENDO CIERRE DEL CICLO LECTIVO DE LOS CENTROS DE PROMOCIÓN COMUNITARIA Ayer lunes 20 de diciembre el predio Néstor Kirchner se vistió de fiesta recibiendo a niños y niñas de los Centros de Promoción Comunitaria Este, Sur, Ositos Cariñosos, Oeste, Manzanares, y Norte, los mismos concurrieron acompañados/a de sus docentes, teniendo como finalidad el festejo del cierre de ciclo lectivo, siendo una totalidad de 150 niños/as de 6 a 14 años. Cerca del mediodía recibieron la visita del intendente Alberto Gelené, del secretario de Desarrollo Humano Julio Hemmen, de la secretaria de Cultura Enriqueta Montórfano, del Pdte. Del HCD Fabián Blainstein, la concejala Lorena Carrizo y la coordinadora de los Centros Promoción Comunitaria Silvina Castro y del secretario de Deportes Fernando Muñiz y demás autoridades Municipales. Durante toda la jornada que se llevó a cabo en un hermoso día, los niños y niñas disfrutaron de una actividad recreativa a pura alegría que estuvo a cargo de la Secretaría de Deportes, donde pudieron disfrutar de la pileta y demás juegos y en conjunto con la Secretaría de Cultura, con su espacio de muralismo, dieron cierre al evento con un rico almuerzo compartido entre todos los concurrentes. Por su parte Villa Pardo también tuvo su festejo en el Centro Comunitario del mencionado lugar disfrutando también de una jornada colmada de juegos alegría y diversión. La Secretaría de Desarrollo Humano felicita a todos los niños y niñas que concurrieron a los diferentes centros durante todo este año, así como también a todos los maestros, profesores y colaboradores de los centros que hacen posible que todos los días los niños pueden tener su espacio para aprender y divertirse. Los esperamos el próximo 2022 con todas las energías y ganas de seguir compartiendo lindos momentos.

GRAN PEÑA MANZANERA, LA COMUNIDAD DEL CENTRO LOS MANZANARES CERRÓ EL AÑO A PURA DIVERSIÓN El sábado pasado en el Centro de Promoción Comunitario Los Manzanares se realizó una peña, en articulación con Cultura, cuyo motivo fue festejar el cierre de ciclo lectivo del centro, a la misma concurrieron alumnos y familias, contado con la visita del secretario de Desarrollo Humano Prof. Julio Hemmen, la secretaria de Cultura Enriqueta Montórfano, el secretario de Educación Prof. Rogelio Díaz, la concejala Lorena Carrizo, y la coordinadora Prof. Silvina Castro. En la misma los concurrentes pudieron disfrutar de hermosas canciones folclóricas interpretadas por Emma Júarez, el Dúo Ignacio Felice y Santiago De Felipe, luego llegó el turno de Enrique Mario Cabrera payador de Las Flores, además de las clases abiertas de murga, a cargo de Ignacio Felice y Santiago de Felipe como así también degustar comidas típicas cocinadas en Horno de Barro, en un marco de alegría y emotividad donde los chicos juntos a sus familias despidieron un ciclo lectivo con una coronación a pura música y diversión coordinado por el Director de Producción y Programación Artística, Marcelo Pilotto.

PIROTECNIA: RECOMENDACIONES PARA ESTAS FIESTAS DE FIN DE AÑO Como cada año, ante la proximidad de las fiestas por Navidad y Año Nuevo, y el consecuente uso indiscriminado de pirotecnia, muy común en estas fechas, la Municipalidad de Las Flores invita a todos los vecinos a evitar los festejos con elementos pirotécnicos que tanto afectan a las personas que padecen autismo y les provocan dolencias psíquicas, como así también a los animales que también sufren por los tremendos estruendos que emiten los mencionados elementos. La Municipalidad de Las Flores promueve y fomenta la utilización de “Más Luces Menos Ruidos” para disfrutar unas fiestas con espacio y respeto por y para todos y todas.

PARA DENUNCIAR EL USO DE PIROTECNIA PROHIBIDA LLAMA AL 45-2222 o al 44-6191. Antes de encender pirotecnia pensemos que la concientización comienza poniéndonos en el lugar del otro. Por unas fiestas sin pirotecnia. Festejemos todos.

#MásLucesMenosRuidos

CONCIENTIZACIÓN: SI TOMÁS ALCOHOL, NO MANEJES La Secretaría de Gobierno y la Dirección de Tránsito y Ordenamiento Urbano, en el marco de los festejos por estas fiestas, invita a toda la comunidad a ser responsables con el consumo de alcohol. Recordá, SI TOMÁS ALCOHOL, NO MANEJES. Una opción posible si se planifica una salida grupal, es la del Conductor Alternativo, que además de cuidar la vida del conductor que bebe de más, también cuida y preserva la de terceros.

#AlcoholAlVolanteCero

VACUNA CONTRA EL COVID-19 PRIMERA Y SEGUNDA DOSIS LIBRE La Secretaría de Salud Pública de Las Flores informa que frente al éxito del Plan provincial público, gratuito y optativo contra el COVID-19 en la Provincia de Buenos Aires, se ha ampliado la campaña de vacunación libre para toda la población a partir de los 3 años, sin necesidad de inscripción previa o turno. Por ello, todas las personas mayores de 3 años, que cumplan el tiempo interdosis recomendado (60 días para Astrazeneca / SputnikV, 21 días para Sinopharm y 28 días para Pfizer y Moderna), pueden recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 dirigiéndose al establecimiento más cercano con DNI, sin la necesidad de contar con un turno previo. La aparición de nuevas variantes en el mundo nos demuestra que la pandemia no terminó y que no podemos relajarnos. La evidencia científica nos da la tranquilidad de que la vacuna reduce los contagios, las internaciones y también la letalidad. Iniciar y completar los esquemas de vacunación es la manera más efectiva para ponerle fin a la pandemia y cuidar a las y los que más queremos. Si aún no te vacunaste, estás a tiempo de hacerlo. Acercate al vacunatorio local, en el Club Juventud Unida.

CON EL APORTE DE TODOS CONSTRUIMOS UNA MEJOR CIUDAD – ÚLTIMOS DÍAS PARA ADHERIRTE AL PLAN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 2021 La Secretaría de Economía y Finanzas municipal recuerda que se encuentra vigente hasta el próximo 31 de diciembre el Plan de Regulación Tributaria 2021. El mismo se encuentra vigente del 1 de noviembre para que todos los contribuyentes con deudas por tasas municipales vencidas al 31 de octubre de 2021, puedan acceder al régimen de pago con reducción de intereses y en cuotas. La modalidad y formas de pago previstas son las siguientes:

A) OBLIGACIONES VENCIDAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 (corresponden a las deudas contraídas durante los meses de pandemia):

1 – Al contado: los intereses y recargos adeudados se reducirán en un 100% (cien por ciento).

2 – En hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: los intereses y recargos adeudados se reducirán en un 70% (setenta por ciento).

3 – En hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, los intereses y recargos adeudados se reducirán en un 50% (cincuenta por ciento).

B) OBLIGACIONES VENCIDAS CON ANTERIORIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020

1 – Al contado: los intereses y recargos adeudados se reducirán en un 70% (setenta por ciento).

2 – En hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: los intereses y recargos adeudados se reducirán en un 50% (cincuenta por ciento).

3 – En hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: los intereses y recargos adeudados se reducirán en un 30% (treinta por ciento).

En los dos planes de pago, los intereses y recargos adeudados, se reducirán al 100% para todas las entidades de bien público.

KARIM CRUCCE EN LA SELECCIÓN JUVENIL ARGENTINA DE BOXEO La Secretaría de Deportes felicita a Karim Crucce por la convocatoria para integrar la Selección Juvenil Argentina de Boxeo, reservada para la categoría pesado (más de 75 kilos), luego de participar en el selectivo llevado a cabo desde el lunes 13 hasta el domingo 19 de diciembre en Santa Rosa, La Pampa. Cabe destacar que el hijo de Walter Javier Crucce, derrotó por puntos en fallo unánime al local Jeremías Pantoja y a Franco Coronel (Corrientes) y de esta manera pasó a las filas del elenco nacional que intervendrá en el Torneo Sudamericano que comenzará el 26 de abril de 2022 en Rosario. Cabe destacar que el joven púgil florense de 16 años será entrenado por el múltiple campeón mundial Omar Narváez y Víctor Castro (Campeón Argentino y Sudamericano).

Informe Prensa Municipal – martes 21 de diciembre de 2021

