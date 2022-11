El Aero Club con más actividad y alumnos recibidos

Estuvieron en el estudio de la radio el secretario de Aero Club de Las Flores Adriano De Benedetto y el alumno recién recibido Ignacio «chiche» Steinmann. Orgullosos por los resultados post evento y entusiasmados por la proyección de la institución, hablaron de cómo se perfila el Club en un promisorio 2023.

Es muy gratificante y lindo y con muchas ganas de disfrutar del hecho de volar. Arranqué en el 2020 y luego pasó lo de la pandemia, se arrancó después con aviones en vuelo y la escuela fue creciendo, hoy hay 20 alumnos. Ayer dimos con otro alumno dos exámenes aunque el clima estaba complicado, pero salimos, volamos solos, hicimos el teórico y con resultados positivos. Trajimos el avión entero (risas) comenzaba diciendo chiche.. El motor de los aviones que es el Piper pa 11 y 12 son simples pero muy seguros. Tiene rendimiento y seguridad. Los aviones uno los ve chico y puede generar desconfianza, pero están expuestos a servicios obligatorios, siempre son revisados, si uno hace la mantención como se debe hacer, son muy seguros. Los aviones están expuestos a un servicio muy delicado. Estos aviones tienen una relación de planeo muy grande por eso se utilizan para las escuelas. Comentaba Adriano… Siempre anduve con el aeromodelismo y fue el puntapié a meterme más de lleno en la aviación real. Es una escuela para lo que luego es un avión real. Como escuela me sirvió. Los instructores que tenemos son muy profesionales. Hoy tenemos alumnos de entre 17 y 70 años. Hasta gente de ciudades vecinas, por eso les decimos que vengan, se acerquen y se saquen las dudas, nos pone muy contentos ver gente que va a tomar mate al Aero Club…. Sobre los ecos del Las Flores Vuela, Adriano comentaba: Realmente con el evento “Las Flores Vuela”, la institución quedó muy sorprendida, superó todas las expectativas lo lindo que se vio es que la gente estaba contenta y disfrutó del evento, pese a la multitud y algunas circunstancias en el acceso y la ruta, la gente estaba feliz y nosotros también, fue un empujón muy positivo, para la escuela y el club en sí mismo, la gente se quedó con ganas de más, ya nos preguntan si se va a repetir, había gente que desconocía lo que era un festival aéreo, por ahí no se esperaba lo que era todos fueron partícipes y se contagiaron de la alegría. La edad mínima son 16 años cumplidos bajo autorización y un psico físico vigente se puede arrancar con el curos de piloto privado, uno puede hacer en un lapso de un mes a dos años cada uno lo administra a su tiempo y su disponibilidad económica, si uno lo asocia a una actividad cara, hoy se puede administrar, se dosifica el costo, hoy hablamos de 17 mil pesos la hora, suena mucho pero estamos por debajo en comparación a precios de otras escuelas vecinas, la gente puede ir, probar, hacer un vuelo de bautismo, el propósito es que la gente vaya a conocernos, que sepa que es público, es para todos, hoy muchos se acercan a tomar mate, a ayudarnos a limpiar los aviones, lo que puede limitar es el psicofísico, no hay límite de edad, si le da apto para volar el curso lo puede hacer, puede variar el tiempo que le va a llevar hasta por una cuestión adquisitiva. Remarcaba.

Gustavo Fainberg (Inspector de Anac), Ignacio Steinmann, Federico Herrera, Lucas Torres (Instructor), Javier Morera (Instructor)

ENTREVISTA COMPLETA A ADRIANO DE BENEDETTO Y CHICHE STEINMANN.

