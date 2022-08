El álbum del Mundial también escasea en los kioscos florenses

Desde que se lanzó la venta de estos álbumes del próximo Mundial, comenzó la locura por coleccionar las figuritas y cada uno de los ejemplares se agotan al instante en los kioscos: “Llega en el día y en el día se va”, comentó un kiosquero a un medio nacional. Los chicos salen de los colegios a buscar las figuritas y los quiosqueros tienen que explicar que escasean: “Me preguntan todo el tiempo y les digo que volaron en media hora”, explicó un quiosquero que optó por poner un cartel que dice “agotado álbum de figuritas del Mundial”. ¿Y en Las Flores?. La radio salió a preguntar a kiosqueros locales y todos coinciden: -es casi imposible conseguir. «Acá tanto los álbumes como las figuritas llegan a cuentagotas y se venden en un segundo. Me pasó la semana anterior, en dos horas no me quedó nada», afirmó Daniela, dueña de un kiosco en la Avda. San Martín frente al CEF. «Hay una fiebre por conseguir el álbum y las figuritas», sostuvo. Por su parte, Fabián, propietario de un kiosco ubicado también sobre la principal avenida de la ciudad, indicó que «la semana anterior tuve y enseguida vendí todo. Ya tengo reservas para la próxima tanda que no sé en realidad cuándo llegará». Precisamente, ambos comerciantes adelantaron a la 91.5 que el distribuidor zonal llegaría este miércoles por la tarde. «Si trae serán muy pocos porque la fábrica casi ni entrega al interior. Hay mucho enojo de todos los kiosqueros por ese tema», explicaron. A pesar de que si no toca ninguna figurita repetida al comprar los paquetes para poder llenar el álbum costaría más de 19 mil pesos, los chicos florenses -y no tan chicos- se agolpan en los quioscos para comprar los paquetes e intentar llenar todo el libro con la figurita de Lionel Messi.

