El Bloque Adelante-Juntos sobre importante demora en la ampliación de la EP Nro. 13

(galería de imágenes) El cuerpo de concejales del Bloque Adelante-Juntos manifestó públicamente su preocupación sobre la demora en las obras de ampliación del establecimiento educativo del paraje Pardo. «Hace un año se aprobó en el HCD la adjudicación de la obra de ampliación de la Escuela N° 13 de Pardo por un monto de 105 millones de pesos. El plazo estipulado de la obra era de 150 días, por lo que se esperaba que los alumnos del establecimiento fueran a comenzar el ciclo lectivo 2024 con el edificio en condiciones», indica el texto. «La ampliación no sólo no se culminó sino que la escuela fue demolida en gran parte. Los alumnos al día de hoy toman clases en lugares del paraje que fueron cedidos para ello pero que no son los apropiados para el aprendizaje. Nos sumamos a la preocupación de la comunidad de Pardo, solicitando al Ejecutivo municipal, a través de un proyecto de comunicación en la próxima sesión ordinaria, información acerca del plazo en que se espera culminar con la obra de la E.P N°13 y de esta manera garantizar la comodidad y condiciones necesarias para alumnos y docentes de dicho paraje», manifiesta la nota.

