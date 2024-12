El Club de Pesca Las Flores a pleno con el 3er. Concurso infantil gratis

Llegaron al piso de la radio voceros de la institución; Mariano Duarte, Juan Cejas y Joaquín Perazzo. La gran noticia para los peques, es que se viene el próximo 15 de diciembre el gran concurso infantil. Tambien, se refirieron a la institución en este camino a la reinserción buscando la personería Jurídica.

Joaquín: “Trabajando en el semillero de este deporte. Es nuestro tercer año que hacemos concurso para los chicos, hemos visto mas de 100 cañas, buena convocatoria, idea es participar con la familia y descubrir lo que es la pesca, es un lindo evento para seguir fomentando las actividades del club, se va a realizar en el canal que está al lado de la botera de canotaje Las Flores, ya hay 50 inscriptos, muchas nenas, es importante que las chicas se acerquen al club, gente esta colaborando con nosotros…” Afirmaba.

Juan: “Fue el primer concurso que hicimos desde que tomamos las riendas del club, y lo primero que quisimos hacer es trabajar con los chicos, no solo por hacerlos participar, si no darles oportunidades a los chicos para que aprendan…es totalmente gratis, en concursos pasados dimos premios a todos los chicos, con el mismo número de caña hacemos un sorteo, en años anteriores siempre niños y niñas se llevaron premios…el que quiera colaborar con alguna donación, decir que no pedimos plata, lo que sea es para los chicos, vamos a tener una cantina con chorizos y bebidas que será lo único que recaudaremos…” Por el lado del espejo de agua, dijo: “Tuvimos reuniones con la gente de deportes, con la gente a cargo del Parque Plaza Montero, vimos la máquina trabajando, hay mucha alga aún, para noviembre teníamos un torneo de adultos, pero no se pudo hacer. La máquina actual es chica para la cantidad de algas que hay. Ahora estamos viendo si podemos buscar otro sector más limpio para febrero o marzo hacer un torneo de adultos…” Comentaba

Mariano:” La institución viene remontando, es un trabajo arduo, todo cuesta, todo lleva dinero, cuando lo recuperamos la sede estaba en un estado deficiente, hoy vamos a paso firme, hemos tenido colaboraciones y la gente está contenta porque ve que el club ya tiene otro presente. Hoy la base de socios son 200 y uno de los sueños que tenemos es recuperar la personería jurídica, es algo que se había perdido, los trámites están avanzados. Hay otros lugares para hacer eventos, tenemos el gualicho, canal 11, hay que organizar el tema de la movilidad, el canal 11 es lindo lugar pero hay que contar con sanitarios y no hay mucha sombra. En la laguna tenés el murallón con todos los servicios. Son cuestiones que vamos tratando. Es la tercera edición para chicos y hemos visto que están organizando en otras ciudades vecinas y nos pone contentos, porque ellos vieron lo que estamos haciendo nosotros…” Decía.

