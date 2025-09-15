El Hollín no pudo con Deportiva y se bajó de la punta

(foto gentileza Jony Agostino) Los “Carboneros” igualaron 0 a 0 ante “Los Loros” en el estadio Orestes Propato de la avenida San Martin. El equipo de la dupla Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti quedó en segundo lugar en la tabla de posiciones, mientras que el “Depor” continúa sumando y va en ascenso.

(Por Flavio Iacomini)

Partido muy disputado en el CEF N° 6 el de la tarde de domingo, en el cierre de la quinta fecha del atractivo campeonato oficial “Clausura” 2025.

El Hollín lo buscó un poco más en el final pero el equipo dirigido por la dupla Luciano Borda- Diego Rodríguez, mostró actitud y un buen trabajo defensivo amparado también en su joven figura, el arquero Valentín Odera Boetto. El uno albiverde se volvió a mostrar bien seguro.

Intensidad y pocos espacios para inquietar a los arcos es lo que mostró durante los 90 minutos el juego donde Deportiva exhibió también el crecimiento futbolístico de varios de sus jóvenes jugadores como Facundo Valdez, Gonzalo Martel y Mateo Caputo, quienes debieron lidiar con la experiencia y el nivel futbolístico de Facundo Zapata, Jonatán Tello y las corridas por los carriles de Nahuel García.

A esto se le sumó el buen trabajo defensivo de los centrales Fernando Carrera y Jeremías Cárdenas, que “apretaron” bien al “grandote” delantero Emanuel Pedernera y taparon cada intento ofensivo del aurinegro.

Sin referente de área pero con la habilidad de Alexis Franco y el buen dominio de pelota de Federico Pereyra y Nicolás Bertini, Deportiva supo bien equilibrar el juego ante un equipo donde en El Hollín, Tello apareció claro como siempre, pero un tanto discontinuo por la aguerrida marca albiverde.

El trajinar de los dos lados es lo que predominó durante largos pasajes del encuentro y ya en la parte final El Hollín, ante la expulsión del defensor de Deportiva Dylan Medrano, quiso aprovechar ese hombre demás pero no le alcanzó.

Buen arbitraje de Leonel Oroná del Gran Buenos Aires, en un encuentro del futbol florense ya típico de protestas y desencuentros.

El resultado final de 0 a 0 lo hizo bajar de su condición de puntero al “Carbonero” que ahora marcha segundo a dos puntos del líder Juventud Unida.

Deportiva, con cinco unidades, marcha en un lugar expectante y el próximo domingo tendrá la gran posibilidad de cruzarse con el puntero albirrojo.

El Hollín: Cristian Arce, Claudio Basurto, Amadeo Sandez, Francisco Quintieri, Diego Velázquez, Guillermo Tus, Facundo Zapata, Nahuel García, Emanuel Pedernera, Jonatán Tello, Maximiliano Canova. Relevos: Juan Manuel Aguirre, Braian Fosco, Luciano López, Iván Loustau, Néstor Luján, Enzo Aguirre, Carlos López. D.T: Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti. P.F: Valentín Urruchua.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boetto, Fernando Carrera, Nicolás Urruchua, Mateo Caputo, Facundo Valdéz, Jeremías Cárdenas, Alexis Petreigne, Gonzalo Martel, Federico Pereyra, Alexis Franco, Nicolás Bertini. Relevos: Lucas Borda, Lautaro Minoli, Dylan Medrano, Jorge Corbetta, Diego Vázquez, Agustín Montenegro, Jonatán Paoletti. D.T Luciano Borda-Diego Rodríguez. P.F: Sofía Levi.

Arbitro: Leonel Oroná ( Avellaneda).

