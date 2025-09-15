15 de septiembre de 2025

«La vida después de la vida»: Oscar Urruchúa adelantó detalles de su tercer libro

Ese será el título del próximo libro que se encuentra en preparación y sigue la línea de «Huellas de experiencia» y «Guerrero de dos cicatrices», ambos también de la autoría del florense radicado en Tandil. En visita a los estudios de FM Alpha, el ex miembro de la fuerza policial bonaerense -ya retirado- y también comunicador social, relató algunos párrafos de sus libros anteriores al tiempo que adelantó su experiencia en el armado de una película que narrará su milagrosa recuperación luego de sufrir dos ACV. «Los libros anteriores me han dado una gran satisfacción y me impulsa a seguir contando mi historia», contó Urruchúa.

