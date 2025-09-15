15 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Se despegó y quedó solo arriba

2 minutos de lectura
6 horas atrás Fm Alpha

Juventud Unida, que hasta la fecha pasada compartía el primer puesto con El Hollín, ahora es el único puntero del campeonato oficial de primera división. Le ganó el domingo por la tarde por 2 a 1 a Atlético Las Flores con goles de Facundo Piazza y Braian Lozano. Lautaro Farías descontó para Atlético Las Flores.

(Por Flavio Iacomini)

El equipo dirigido técnicamente por Adrián Caputo, en su estadio, terminó haciendo la diferencia aunque en el final debió bien defenderse bien ante el difícil Atlético Las Flores.
A los 27 minutos del primer tiempo, el mediocampista ofensivo Facundo Piazza puso en ventaja a los “Millonarios”(su mote del pasado) al definir en “dos tiempos” ante la salida del arquero rojinegro Tomás Felice (el uno luego se fue lesionado en el segundo tiempo).
A los cinco minutos de iniciada la etapa complementaria Braian Lozano convirtió el 2 a 0 y todo hacía parecer que la victoria iba a ser más holgada aún. Los albirrojos se perdieron dos oportunidades claras para definir en los pies del delantero Tomás Osterrieth. Atlético a esto lo aprovechó y en un descuido defensivo a los 35, por intermedio de Lautaro Farías, descontó.
Si bien el dueño de casa no pasó demasiados sobresaltos, en el tramo final debió bien afirmarse defensivamente para poder mantener la diferencia a su favor.
Luis Ferrer, el árbitro de La Plata, adicionó siete minutos de tiempo de descuento y en ese espacio Juventud Unida logró consumar su cometido de asegurarse la victoria.
Con este resultado, el equipo de Adrián Caputo quedó como único líder del certamen al despegarse de El Hollín que empató en el CEF N° 6 en su partido de quinta fecha.
En la próxima, “Los Millonarios” se toparán con el duro y difícil Juventud Deportiva.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

5 minutos de lectura

BM – lunes 15 de septiembre

10 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Violencia digital» Se abordará en el Sindicato de Luz y Fuerza

6 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Un empate que los dejó conformes

6 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

5 minutos de lectura

BM – lunes 15 de septiembre

10 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Violencia digital» Se abordará en el Sindicato de Luz y Fuerza

6 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Un empate que los dejó conformes

6 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Se despegó y quedó solo arriba

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.