Se despegó y quedó solo arriba

Juventud Unida, que hasta la fecha pasada compartía el primer puesto con El Hollín, ahora es el único puntero del campeonato oficial de primera división. Le ganó el domingo por la tarde por 2 a 1 a Atlético Las Flores con goles de Facundo Piazza y Braian Lozano. Lautaro Farías descontó para Atlético Las Flores.

(Por Flavio Iacomini)

El equipo dirigido técnicamente por Adrián Caputo, en su estadio, terminó haciendo la diferencia aunque en el final debió bien defenderse bien ante el difícil Atlético Las Flores.

A los 27 minutos del primer tiempo, el mediocampista ofensivo Facundo Piazza puso en ventaja a los “Millonarios”(su mote del pasado) al definir en “dos tiempos” ante la salida del arquero rojinegro Tomás Felice (el uno luego se fue lesionado en el segundo tiempo).

A los cinco minutos de iniciada la etapa complementaria Braian Lozano convirtió el 2 a 0 y todo hacía parecer que la victoria iba a ser más holgada aún. Los albirrojos se perdieron dos oportunidades claras para definir en los pies del delantero Tomás Osterrieth. Atlético a esto lo aprovechó y en un descuido defensivo a los 35, por intermedio de Lautaro Farías, descontó.

Si bien el dueño de casa no pasó demasiados sobresaltos, en el tramo final debió bien afirmarse defensivamente para poder mantener la diferencia a su favor.

Luis Ferrer, el árbitro de La Plata, adicionó siete minutos de tiempo de descuento y en ese espacio Juventud Unida logró consumar su cometido de asegurarse la victoria.

Con este resultado, el equipo de Adrián Caputo quedó como único líder del certamen al despegarse de El Hollín que empató en el CEF N° 6 en su partido de quinta fecha.

En la próxima, “Los Millonarios” se toparán con el duro y difícil Juventud Deportiva.

