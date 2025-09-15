Un empate que los dejó conformes

(foto gentileza Jony Agostino) El Taladro y Barrio Traut igualaron 1 a 1 en un encuentro cerrado donde no hubo mayores diferencias. Ary Amicone convirtió el primer gol del partido para el amarillo. José Gioia, con una gran definición, empató el encuentro.

(Por Flavio Iacomini)

Sin diferencias finalmente culminó el partido de quinta fecha entre el local El Taladro y Barrio Traut, cotejo disputado ayer domingo apenas pasado el mediodía en el estadio del CEF N° 6.

Tras un primer tiempo, donde El Taladro estuvo un poco más cerca de la apertura y tuvo mayor tiempo la posesión de la pelota a su favor, donde se destacó la distribución del juego en los pies de Fernando Montenegro, finalmente el que golpeó primero fue Barrio Traut.

En los primeros minutos del segundo tiempo, gran cambio de frente de izquierda a derecha de Cristian Gómez, para que aparezca solo en el área Ary Amicone y defina en dos tiempos ante la salida del arquero Segundo Cuburú, que antes logró taparla con los pies. En él rebote, el goleador del amarillo a los 10 minutos puso el 1 a 0.

Pasaron solo cuatro minutos de la jugada de la apertura del marcador para que tras recibir un pase de Juan María López, defina José Gioia. El diez de El Taladro enganchó hacia adentro, dejó un rival en el camino y le pegó de derecha fuerte y la pelota se coló abajo del poste izquierdo del arquero Juan Gaimaro.

Mejoró su rendimiento colectivo Barrio Traut en el segundo tiempo y el juego más se emparejó. Los dos equipos apostaron a cuidarse lo más posible, De uno y otro lado los puntos servían, más allá del último lugar en la tabla del verde.

El ingreso del juvenil Rocco Lemma y de Federico Montes de Oca en los minutos finales, lo hizo más incisivo en ataque al equipo de Matías Delgado, pero Barrio Traut también contestó con Ary Amicone y la actitud de siempre del equipo de Dardo Rivarola.

La expulsión en el tiempo de descuento del capitán Eugenio Montorfano (el línea le avisó al árbitro por el intercomunicador) empañó un poco el cierre del encuentro por las protestas, pero no obstante, se observó conformidad de los dos lados por el resultado.

En la próxima fecha, Barrio Traut jugará de local ante Ferrocarril Roca, mientras que El Taladro se cruzará con El Hollín.

El Taladro: Segundo Cuburú, Vicente Carricart, Patricio Portela, Sergio Caputo, Gianfranco Manrique, Bautista Onraita, Santino Rodríguez, Fernando Montenegro, Juan María López, José Gioia, Alan Patrault. Relevos: Valentín Depollier, Alejandro Villalba, Braian Lorenzo, Isaias Silva, Federico Montes de Oca, Rocco Lemma. D.T: Matías Delgado. Ayudante de Campo: Mariano Grimaux.

Barrio Traut: Juan Gaimaro, Jonatán Cartasso, Nehuen Iancarelli, Bruno Carballo, Eugenio Montorfano, Andrés Fuchila, Cristian Gómez, Elías López, Ariel Urruchúa, Tomás Vilela, Ary Amicone. Relevos: Walter Jaime, Agustín Ailán, Facundo Laspiur, Laureano Yarza, Hernán Jaime. D.T: Dardo Rivarola. Ayudante de Campo: Gustavo Cartasso.

Arbitro: Gabriel Ordoñe ( Lanús)

About The Author