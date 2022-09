El intendente ayacuchense E. Cordonier disertó sobre «desarrollo económico» en la UCR

«Una charla enriquecedora Para nosotros es un gusto y un placer estar en Las Flores viendo y discutir las políticas públicas y el futuro de esta ciudad, hay grandes gestores públicos radicales que llevan adelante gestiones honestas, completas y con cambios de todo tipo y demostrando que se puede hacer algo distinto. Hay un partido y una coalición que piensa en el futuro con el programa de gobierno con una agenda cercana mientras otros está mas preocupados en su propia interna y nada que ver con la agenda de la gente, hay prioridades como educación, salud, dar trabajo, es una discusión que se haga y con personas que ya lo están haciendo con una profunda transformación en sus distritos, lo mismos puede ocurrir en Las Flores, es un proceso que empieza ahora y no se va a detener. Queremos que Las Flores tenga un programa de gobierno que mire al futuro. dijo Bordaisco. En tanto Gato Peters. «Contarles en breves palabras que soy el responsable de coordinar una mesa radical que funciona todos los lunes, abierta y numerosa, no quedarnos en la crítica sino ponernos en la situación de nosotros si somos gobiernos que haríamos con cada tema, hacemos un plan de gobierno para el municipio apuntando al desarrollo y la identidad agroindustrial del partido. Me siento muy cómodo y acompañado, traemos gente de empresa con programas jóvenes, y que mejor que convocarlo a Emilio que tiene una experiencia exitosa en un municipio que tiene un perfil parecido a la de la ciudad de Las Flores. por su lado el orador central Emilio Cordonier, expresó: «para nosotros venir y encontrarnos con un comité tan activo es una gran alegría vemos un equipo movilizado y activo y un grupo que piensa a futuro y que se está preparando para ofrecer una alternativa para el año que viene y qué mejor que internar mejorar la calidad de vida de los vecinos, hacemos sólo un aporte, generar un intercambio, contarles lo que estamos haciendo en Ayacucho, la idea es generar un programa de desarrollo común con la región, un programa integran que ponga a cada distrito en un lugar especial, que se vea plasmado en un plan de gobierno. El tema de la charla es desarrollo económico local, plantear ese tema que tiene que ver con un enfoque con múltiples actividades, centrando en la actividad agropecuaria, un desarrollo comercial, industrial, la construcción, hablar del tema de la ecología, pensar en el desarrollo común. Tenemos una comisión de relaciones laborales con representantes gremiales, un concejal de cada bloque y el ejecutivo que atiende conflictos puntuales, actualizamos mientras los recursos lo permiten y una vez al mes revisamos la cuestión salarial. dijo.

En la imagen: Gennuso-Dorronsoro-Peters-Cordonier-Bordaisco-Gomez-Plini-Lizarraga.