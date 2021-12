El intendente Gelené recibió a María Sol Campos y su entrenadora Ailén Barrios

Días pasados el intendente Alberto Gelené, junto al Director de Discapacidad, Emilio Soria, recibieron en la sala de audiencias del municipio a María Sol Campos y a la entrenadora Ailén Barrios, representantes de “Patín Artístico AB” quienes impulsan el programa “Método Canela”. Este método innovador posibilita a través de estímulos sonoros el aprendizaje de la disciplina patín a las personas con discapacidad visual. Será presentado en sociedad el próximo domingo 12 de diciembre a las 19 hs en las instalaciones del CEF N° 6 en el marco del cierre anual de la escuela de “Patín Artístico AB”.

SE LLEVÓ A CABO LA TRADICIONAL BENDICIÓN DEL PESEBRE NAVIDEÑO Como todos los años el personal del Hogar Agrícola expone el pesebre junto a las escalinatas de la entrada al municipio evocando valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la armonía para que en cada hogar florense se renueven los votos de esperanza por un mundo mejor. Ante la presencia del intendente Alberto Gelené y la directora de los Centros de Promoción Comunitaria, Lorena Carrizo y la Coordinadora General de los Centros de Promoción Silvina Castro, y el padre José Luis Rodríguez realizó la bendición y oración por «las familias».

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19 EN ESCUELAS PRIMARIAS Según una resolución que distribuyó la Dirección General de Educación bonaerense, los responsables de los establecimientos educativos pueden solicitar al Ministerio de Salud la logística y el personal para aplicar las vacunas en las sedes escolares. En este marco, en el día de hoy se organizó una jornada de vacunación en la sede de la Escuela 21, convocada por su directora Guillermina Macedo. En la jornada dispuesta para la vacunación no se suspendieron o postergaron las clases continuando funcionamiento normal del establecimiento educativo. El equipo de vacunadores, coordinado por Ana García, se acercó a la escuela con todo lo necesario para llevar a cabo el registro y la inoculación de los estudiantes debidamente autorizados por adultos responsables.

SEGUNDO TORNEO INTERNO DE AJEDREZ “MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES” La Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, culminó el año con la disputa de la segunda edición del torneo interno “Municipalidad de Las Flores”, que se llevó a cabo ayer en el salón de usos múltiples del Centro Recreativo Municipal “Néstor Krichner”. Se empleó el sistema suizo, donde el vencedor fue Román Eluchanz, siendo escoltado por Gonzalo Montes de Oca y Ana Orlando. Por otro lado, se impusieron en sus respectivas categorías Elías Galeano (Sub 8), Jonás Bastién (Sub 10) y Demian Cánepa (Sub 17). Cabe destacar que los tres aficionados al juego ciencia hicieron su debut, al igual que otros cuatro ajedrecistas.

ESTE SÁBADO SE REALIZA LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL 15º CONCURSO NACIONAL DE CUENTO Y POESÍA “ADOLFO BIOY CASARES” Las Secretarías de Cultura y Educación de la Municipalidad de Las Flores se complacen en invitar a la Ceremonia de Premiación del Concurso Literario Nacional de Cuento y Poesía Adolfo Bioy Casares en su 15ª Edición. La premiación se realizará el sábado 11 de diciembre a las 20 Hs. en la Sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Secretaría de Cultura Municipal en Av. Gral. Paz 570 y contará con reconocidas figuras del ámbito literario nacional. En el marco de esta ceremonia se realizará una exposición con fotografías originales tomadas por Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Además, serán expuestas ilustraciones de Pablo Mourier (Ganador de Narrativa 2018) titulada “80 años del mejor Bioy” acompañadas por otras ilustraciones de Hernán Ricaldoni. Completará esta serie una obra de Carlos Avallone titulada “El joven Bioy con su perro Ayax”. Para la premiación de los escritores galardonados en esta 15ª. Edición 2021, estarán presentes los miembros del Jurado, Susana Szwarc, Jorge Chiesa, Gastón del Río y Axel Díaz Maimone. Para finalizar, se presentará el libro «Retrato a voces», de Axel Díaz Maimone, elaborado durante un ciclo de entrevistas a reconocidos escritores y personalidades de la cultura.

ESTE VIERNES COMIENZA EL SHOW DE CLOWN MÁS ESPERADO DEL AÑO Se aguarda con expectativa el día de cierre del Taller de Clown de la Secretaría de Cultura que con un atractivo evento le dará punto final a la actividad del año 2021. El taller a cargo de la profesora Clara Díaz Uberti eligió una propuesta importante para exhibir. Las alumnas del espacio serán las encargadas de brindar un show que se caracterizará por una fuerte intervención con el público. Vestimenta colorida, narices rojas y la comicidad a flor de piel para poder disfrutar de una jornada que ha sido programada para el viernes 10 de diciembre a las 20 hs en la Sala Hugo Mario Ianivelli de la Av. Gral. Paz 570. El taller de entrenamiento de clown, ha mostrado durante todo el año fuerza, ganas y entrega por aprender una disciplina como lo es ser payaso, que tiene la finalidad de alegrar, hacer reír y también llorar a chicos, chicas y grandes. La invitación con entrada libre y gratuita está hecha. A no perderse la oportunidad de presenciar un espectáculo que seguramente será inolvidable.

CIERRE DE LOS TALLERES INFANTILES La confitería del Parque Plaza Montero será el lugar donde culminarán la actividad del año los Talleres infantiles de Música, Teatro, Modo Art y Ensamble de la Secretaría de Cultura. La propuesta, más que interesante y atractiva, programada para las 17 hs, se complementará con clases abiertas y exposiciones plásticas para que la gente pueda disfrutar y compartir en un lugar emblemático de nuestra comunidad. Los Talleres infantiles, también debieron atravesar un año donde hubo limitaciones por la pandemia hasta que se pudo llegar al modo presencial. Los chicos se esforzaron y disfrutaron con cada uno de sus grupos y profesores de enseñanza y ahora tendrán la posibilidad de mostrar todo el trabajo realizado.

ESTE FIN DE SEMANA NUEVA PRESENTACIÓN DE LA COMEDIA MUNICIPAL Este sábado y domingo a las 21.30 hs, volverá a ponerse en escena una nueva presentación de la Comedia Municipal con la obra teatral 13…. Y MARTES del autor Jean P. Martínez. Agustina Martínez, Cecilia Massenzio, Esteban Colavino y Sergio D’Agostino, serán nuevamente los actores que subirán al escenario del Teatro Español para interpretar una obra divertida, ágil y entretenida que seguramente cautivará al público. «13…. Y MARTES» es una comedia de humor muy entretenida y dinámica en la que en una cena entre amigos que pretendía ser agradable y reconfortante, ante una noticia inesperada, se torna disparatada y tragicómica. Surgen así situaciones emocionales de tristezas y alegrías que se vuelven incontrolables. La dirección de Susana Rizzo, con toda su experiencia, impronta y capacidad, hace que 13…. Y MARTES sea un augurio de gran representación.

ALEGRÍA Y CALIDEZ EN EL CONCIERTO FINAL DEL TALLER DE ENSAMBLE Fue una jornada donde se disfrutó y mucho el cierre de la actividad anual del Taller de Ensamble Musical de la Secretaría de Cultura que tuvo también su valor extra de ser fecha conmemorativa por haber llegado a los diez años desde su creación. El martes por la noche la Sala Hugo Mario Ianivelli lució repleta de público que se acercó a presenciar un concierto donde los alumnos que dirigen los profesores Barbie Pacual y “Chiqui” Noguera interpretaron canciones y mostraron el trabajo realizado durante el año. Barbie Pacual quien llevó la voz en la apertura, destacó toda la dedicación de los grupos del Taller de Ensamble, tanto de niños como de adultos, que debieron afrontar un año cruzado por la Pandemia que generó limitaciones importantes y en donde se debieron realizar clases virtuales hasta que se llegó a la etapa de la presencialidad. El “semillero” del taller musical, fue quien interpretó las primeras canciones que fueron muy aplaudidas. Allí pudo observarse lo aprendido y la dedicación puesta para poder compartir y ejecutar en grupo todo lo enseñado por los profesores. El concierto tuvo su continuidad con el grupo de adultos que interpretaron diferentes propuestas musicales donde se destacó el trabajo y la cohesión lograda por el conjunto de alumnos. La proyección de un video con varios de los momentos vividos y el recorrido por los diez años del Taller que conducen Barbie Pascual y “Chiqui” Noguera, complementó una jornada donde volvió a quedar demostrado el valor artístico y social del Taller de Ensamble Musical de la Secretaría de Cultura Municipal.

CAMBIO DE HORARIO EN EL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” Y OTRAS ACTIVIDADES La Secretaría de Deportes informa que desde el lunes 13 de diciembre el natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro” funcionará durante el verano en los siguientes días y horarios: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. y de 19 a 22 hs., y sábados de 8 a 12 hs. Además, se están realizando tareas de mantenimiento y reacondicionamiento en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, donde funcionarán el Programa Provincial de Escuelas Abiertas de Verano y la Colonia para personas con discapacidad, de 9 a 12 hs., y como espacio recreativo de 14 a 19 hs. Por otro lado, los mismos trabajos se están llevando a cabo en los natatorios “Jorge Cantet” del Centro de Educación Física Nº 6 y “Gral. Martín Miguel de Güemes” del Hogar de la Niñez, lugares designados para el Programa Provincial y la Colonia Municipal, respectivamente, durante la franja de 15 a 18 horas.

INSCRIPCIÓN PARA LA COLONIA MUNICIPAL DE VERANO 2022 La Secretaría de Deportes informa que se encuentra abierta la inscripción para la Colonia Municipal de Verano, que comenzará el lunes 3 de enero de 2022. En el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” tendrá lugar para las personas con discapacidad, en el horario de 9 a 12 hs, mientras que en el Hogar de la Niñez “Martín Miguel de Güemes” será exclusiva para niños y niñas de 6 a 12 años y se llevará a cabo de 15 a 18 hs. En ambos casos, la actividad se desarrollará de lunes a viernes. Requisitos para la inscripción:

Fotocopia del DNI.

Certificado de Aptitud Física.

Datos personales actualizados: Número de Teléfono, Domicilio y Fecha de Nacimiento.

Los y las interesadas podrán anotarse de 9 a 12 hs en la Secretaría de Deportes, ubicada en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”.

CIERRE DE AÑO EN EL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” La semana pasada se realizó el cierre del ciclo lectivo en el natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro”, transcurriendo el año lleno de aprendizajes, alegrías, risas, murmullos y griterío. También de muchos alientos y algún que otro reto. Se van a extrañar los peques, pero el año próximo los esperamos con todas las pilas y ganas de siempre. Sólo quedan palabras de agradecimiento a cada uno de los profes, gracias por su esmero y dedicación. Gracias Luciano Gradaschi, Florencia Paz, Rodrigo Cattabi, Agustín Etcheverry, Katherine Hormaechea, Florencia Santángelo, Lucina Zapata, Soledad Mogni, Melisa Hemmen, Pilar Laborde y Agustín Distéffano. Además, se destaca la labor de todo el personal para que esto sea posible: administrativos, auxiliar, enfermeras y guardavidas.

LA ANMAT PROHIBIÓ UN ACEITE DE COCO La Dirección de Bromatología informa a la población que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), según Disposición 9024/2021 publicada en el Boletín Oficial, prohibió la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Aceite puro de coco comestible orgánico, Producto 100% natural, Origen Malasia” por carecer de autorización de producto y establecimiento, resultando ser en consecuencia ilegales.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS Con fecha 9 de diciembre, el Departamento Ejecutivo municipal promulgó las siguientes ordenanzas:

Por Decreto 3051 la Ordenanza Nº 3348 mediante la cual autoriza al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la firma FRESCO, NICOLE AILIN, CUIT 27-372455374-0, la instalación eléctrica del Jardín de Infantes Nº 906 ubicado en Avda. Rivadavia Nº 465 de la Localidad de Las Flores, por un valor de pesos cuatro millones seiscientos un mil setecientos ochenta y siete con sesenta y cuatro centavos ($ 4.601.787,64), según la Licitación Privada Nº 19/2021, tramitada por Expte. 4063-3849/2021 y realizada el 4 de noviembre de 2021 (fs.74).

Por Decreto 3052 la Ordenanza Nº 3349 por la cual se condona la deuda que registra el Centro Universitario Florense (CUF) en concepto de la Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación de la Vía Pública, Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U) correspondiente al inmueble donde funciona la Institución en la ciudad de Las Flores.

