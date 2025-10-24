El Taladro y Ferro igualaron 1 a 1 bajo una lluvia torrencial

El partido se jugó anoche en el estadio “27 de Abril” de los ferroviarios. Llovió durante todo el encuentro que fue bien arbitrado por Carlos Servidio. José Gioia de penal y Mauro Ramos de tiro libre, convirtieron los goles. Ferro volvió a alcanzar la punta y el verde, si bien esta último, logró su objetivo de sumar.

(Por Flavio Iacomini)

Más allá de la expulsión de Braian Delgado casi en el final del primer tiempo donde el “verde” se quedó con diez, los futbolistas de El Taladro y Ferrocarril Roca, contribuyeron con sus buenas actitudes dentro del campo de juego para que el partido anoche se pudiera jugar bajo la lluvia.

El piso del estadio ferroviario aguantó la embestida de la copiosa llovizna, que acompañada de algunos momentos de tormenta eléctrica, ocupó los más de 100 minutos que duró el partido.

A los 28 minutos del primer tiempo, le cometieron penal a Juan María López al intentar definir el “Tanquecito” dentro del área chica y José Gioia desde los doce pasos lo cambio por gol al rematar arriba al ángulo izquierdo del arquero Pablo Abrego.

La igualdad no tardó en llegar, dos minutos más tarde, a los 30, una avivada inteligente de Mauro Ramos, terminó en el golazo ferroviario con un tiro libre desde 30 metros.

El mediocampista, ni bien fue la infracción, tomó la pelota, no pidió distancia y ejecutó rápidamente para definir abajo al poste izquierdo del arquero del verde Bruno Alegre.

Muy buen partido de El Taladro, que jugó más de 50 minutos con un jugador menos y no se notó en absoluto. Es más, el D.T de Ferro Luciano Bertamino, con los cambios que exhibió en el segundo tiempo se preocupó por no desarmar su esquema defensivo para contener las acciones de José Gioia, Juan Marìa López y Federico Montes de Oca, que al aprovechar también el terreno resbaladizo, generaron cierta zozobra en el fondo ferroviario que tampoco logró hacer buen pie en la mitad de la cancha para aquietar el ritmo que a menudo lo caracteriza al buen equipo albiceleste.

El verde, por su actitud, no sintió ese hombre de menos en el terreno de juego y el partido quedó abierto para cualquiera de los dos.

Ferro atacó un poco mas por la izquierda pero no pudo hilvanar jugadas claras en un partido donde el trajinar hizo que el piso ya no luciera como tratar bien la pelota.

Los locales mostraron como señal positiva, el debut del pibe de la cantera Owen Ciraco, que por la derecha en el mediocampo, ya dejó en claro que va a ser un jugador de proyección importante en la divisional superior del futbol florense.

La necesidad de puntos de El Taladro, que se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones con 4 unidades, lo llevó al equipo de Matías Delgado (el D.T se fue expulsado en el primer tiempo) a buscar el arco de su rival casi hasta el final, mientras que Ferro, volvió a sumar y con 14 puntos alcanzó a Juventud Unida en el primer lugar por este empate logrado en el partido adelantado de la novena fecha del certamen.

En el minuto 98 Carlos Servidio dio por finalizado el encuentro bajo la lluvia y se observó conformidad de los dos lados.

En la próxima fecha, Ferro en su estadio recibirá a El Hollín y El Taladro jugará de local ante Atlético Las Flores.

El Taladro: Bruno Alegre, Braian Delgado, Valentín Depollier, Alan Patrault, Braian Lorenzo, Vicente Carricart, Jose Gioia, Santino Rodríguez, Federico Montes de Oca, Juan María López, Gabriel Cenzano. Relevos: Román Caputo, Patricio Portela, Alejandro Villalba, Bautista Onraita, Isaías Silva, Jonatán López, Segundo Cuburú. D.T: Matías Delgado. Ayudante de Campo: Mariano Grimaux.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Iván Lozano, Alexio Aguirre, Enzo Molina, Luis Peón, Lucas Valdéz, Estanislao Iglesias, Lautaro Acosta, Facundo Eluaiza, Mauro Ramos. Relevos: Maximiliano Kobarynca, Raúl Delgado, Bautista Mazza, Adrián Araujo, Juan Cruz Abraham, Franco Ailán, Owen Ciraco. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de campo: Luciano Poffer, P,F: Luciano Ponce.

Arbitro: Carlos Servidío. Líneas: Andrés Acosta y Ariel Zapettini.

About The Author