Accidente múltiple en Ruta 3 a la altura de Cacharí: un hombre resultó herido

En la madrugada, alrededor de las 5:10, se produjo un accidente de tránsito en el kilómetro 241 de la Ruta Nacional Nº 3, a pocos kilómetros del acceso a la localidad de Cacharí. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron dos camiones y un automóvil. Uno de los vehículos pesados era un camión térmico conducido por Celso Ilara Amarilla, de 33 años, mientras que el otro, un camión con chasis y acoplado, era guiado por José Gerardo Pagella, de 59. El tercer vehículo involucrado fue un Fiat Cronos conducido por Matías López, quien resultó con lesiones leves.