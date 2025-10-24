Corea del Sur: producen hidrógeno con residuos de paneles solares y baterías recicladas

Saltar al contenido
Una investigación del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan (UNIST) demostró lo que hasta hace poco parecía inviable: generar hidrógeno puro a partir de amoníaco (NH) usando silicio (Si) recuperado de paneles solares en desuso. El proceso, además de ser eficiente y limpio, revaloriza un residuo creciente: los paneles fotovoltaicos fuera de servicio. Tal como reveló Eco Inventos, lo más destacable es que esta tecnología no solo produce hidrógeno 100% puro sin necesidad de separación adicional, sino que también genera nitruro de silicio (SiN), un material altamente demandado en el sector de las baterías recargables. Todo esto ocurre en un sistema cerrado, sin emisiones, y a una temperatura tan baja como 50°C, muy por debajo de los procesos industriales actuales que requieren entre 400 y 600°C.
Fuente: Energy Report
About The Author