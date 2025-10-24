24 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Corea del Sur: producen hidrógeno con residuos de paneles solares y baterías recicladas

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha
Una investigación del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan (UNIST) demostró lo que hasta hace poco parecía inviable: generar hidrógeno puro a partir de amoníaco (NH) usando silicio (Si) recuperado de paneles solares en desuso. El proceso, además de ser eficiente y limpio, revaloriza un residuo creciente: los paneles fotovoltaicos fuera de servicio. Tal como reveló Eco Inventos, lo más destacable es que esta tecnología no solo produce hidrógeno 100% puro sin necesidad de separación adicional, sino que también genera nitruro de silicio (SiN), un material altamente demandado en el sector de las baterías recargables. Todo esto ocurre en un sistema cerrado, sin emisiones, y a una temperatura tan baja como 50°C, muy por debajo de los procesos industriales actuales que requieren entre 400 y 600°C.

Fuente: Energy Report

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Rusia se anota en el combate contra el cáncer y presenta los avances de su vacuna

2 meses atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Japón inaugura la primera planta osmótica de Asia

2 meses atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Murió Ozzy Osbourne, símbolo del heavy metal e histórico líder de Black Sabbath

3 meses atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Juicio La Huerta: invitan a ver el veredicto en la sede de Amigos y Familiares de Desaparecidos

29 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Patrulla Rural recupera restos de animales carneados

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Registro de lluvia caída en la ciudad y parajes rurales

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Principio de incendio en tranformador de 6.6 Kv. En planta de YPF

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.