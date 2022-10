El tren a Bahía Blanca quedó suspendido hasta febrero 2023

Trenes Argentinos informó que el servicio Bahía Blanca – Constitución no funcionará hasta el mes de febrero por obras en el puente sobre el Río Salado. «El servicio hacia Bahía Blanca no funcionará hasta febrero como consecuencia de la ejecución de obras en el puente sobre el río Salado. La decisión y los plazos fueron informados por FerroSur Roca, de quien depende el tendido de vías», se indicó. Y agregó: «Esta tarea debe ser realizada ya que las condiciones de seguridad de los pasajeros y pasajeras no se encuentran garantizadas debido al estado actual de ese puente». El servicio que sufrió en febrero un grave descarrilamiento en Olavarría, llevaba dos semanas parado a causa de problemas en el mencionado puente.

