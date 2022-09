En la expo Fundación Osvaldo Cattorini: Medio siglo aportando a la educación

La Fundación Osvaldo Cattorini cumplió medio siglo aportando becas a los estudiantes secundarios, que por sus méritos y evaluando la situación socio – económica de la familia, un comité decide quienes son los beneficiaros. Todo fue luego del almuerzo de camaradería y pos entrega de premios a los cabañeros en el mediodía del sábado. Ana Cattorini, hija del fallecido Osvado Cattorini en febrero de 1975 en un accidente vial, fue la responsable de repasar la historia del nacimiento de la fundación que nació un par de años antes de la desaparición de Cattorini y que en homenaje, continuó vigente el proyecto. Se reconoció a Luis Davancens, unos de los aportantes, siendo varios los agradecimientos incluyendo a florenses que no se encuentran en Las Flores como el caso de Fabian Restelli ex becado, a la Sociedad Rural que cobija a la fundación y es uno de sus principales sponsor. Posteriormente se incorporaron: El banco Credicoop, la familia Davancens, La liga del comercio e industria, la familia de Osvaldo Cattorini, Horacio Suhurt ex becado y familia, el Dr. Adalberto Rossi hasta su fallecimiento, la familia Garcia – Albanese y la Sra. Teresita Di Bernardi.

