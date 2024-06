En psicología la demanda creció exponencialmente en el hospital

Este jueves, estuvo en el estudio de la radio el director del mayor efector de nuestro distrito, el Dr. Juan Tibiletti -en uso de licencia de la banca oficialista-, recordemos que ingresó como concejal, y luego se tomó licencia para asumir como director del hospital.

“Este adelanto del invierno empezó bravo, fuerte y muy tempranamente comparado con otros años. Eso se reflejó en la aparición de infecciones respiratorias tanto en niños como en adultos. Siempre en esta época la guardia está llena de pacientes, el hospital no colapsa en cuanto a camas, pero sí en demora, arrancó al mismo tiempo tanto chicos como adultos, ahora se enfermaron ejemplo en el curso de mi hijo más de la mitad estaba enfermo, entonces eso se refleja en la guardia con horas de demora y espera, el fin de semana hay menos atención que en la semana y eso refleja lo que yo llamo el uso consciente de la utilización de la guardia. Las personas entienden eso que el fin de semana hay menos gente, y posibilidades de atención y muchos esperan al lunes para hacerse ver. Eso no pasa en la semana…Hay cosas que están en proceso de cambio como por ejemplo cuando uno necesita la atención médica que no hay que esperar a la salida del trabajo o de la escuela para ir a la guardia. De a poco con concientización vamos logrando que el médico de guardia no esté las 24 horas y termine agotado”. Decía en el comienzo. Sobre los Caps y la posibilidad de abrir los fines de semana: “Estuve reunido con el secretario de salud para ver si se puede abrir algún CAPS durante el fin de semana…no es fácil porque necesitas además del médico, un administrativo, personal de limpieza, en cambio el hospital es 24-7, igual lo difícil es encontrar el profesional médico. Si el profesional no está disponible por más que lo abras no va a ser sencillo. Hay ciudades donde hay un solo médico, acá somos dos y eso hace que la guardia no sea tan tediosa”. Ante la búsqueda de nombramientos, expresó: “La estructura del presupuesto a nivel provincial ya se acabó, y cuando a Nación que no sabes cuanto te puede dar como extra en cuanto a necesidades hace que no podamos saber de becas o nombramiento a nivel nacional y eso complica bastante” Ante la que se esta reconociendo en herbiatria dijo: “La herbiatría es una rama de la pediatría que se dedica al adolescente, es la pos pediatría le llamamos…hay médicos que se capacitaron en esta transición…es una transición tan fuerte en lo emocional, física y psicológica con desorganizaciones hormonales –más en mujeres que hombres- que genera cambios abruptos. Ese cambio es tan abrupto, hay que saberlo trabajar bien. Aquí no tenemos, ni tampoco una población suficiente para dedicarnos exclusivamente en eso”. Comentaba. Sobre las enfermedades como el Covid, y su hisopado: “Se sigue hisopando en situaciones especiales o en determinada enfermedad o traslado se necesita hacerlo. Ahora hay un brote de la variante gripe A que hizo que todos nos enfermemos, el encierro, el frio, es parte de uno de los virus que ya tenemos. Como no se ha visto que sea más agresivo no se le está dando la importancia de la detección como teníamos antes en pandemia” Sobre el interés de algún sector de la población de no vacunarse contra la neumonía,: “La vacuna contra la neumonía viene mejorada casi sin efectos colaterales. La pandemia nos hizo rechazar tantas vacunas y se vio claramente y aún no alcanzamos la meta que queremos con la influenza. Estamos con el equipo de salud comunitaria que sale a la calle y estamos charlando de eso. La gente debe saber que es importante vacunarse contra la gripe, neumonía y Covid sobre todo en esta época del año. Estamos saliendo a buscar, empezamos en junio y va a ser una meta importante, parte de esto será una concientización con vacunas antigripal y otras…” Sobre la opinión de la vacuna contra el covid Astrazeneca y la detección de efectos colaterales, comentó: “Hay que pensar en la cantidad de personas que se vacunaron con Astrazeneca y ver la cantidad que denunciaron efectos adversos y la cantidad que han denunciaron los efectos adversos, no amerita a tener miedo ni sacarla de circulación”. Sobre el área de odontología y el regular respaldo de IOMA, la atención en el hospital con turnos a varios días, dijo: “En Odontología tomamos una cápita de atención de afiliados PAMI que antes estaba fuera del circuito hospitalario tenemos muchos más pacientes y se suma que hicimos prótesis, eso genera una demanda de tiempo y capaz que sea por eso…El nuestro es un Hospital público y cualquier persona tiene derecho de atenderse. Aquellos que tienen obra social intentamos que se atiendan con médicos que se ocupan de eso en la parte privada, esta situación económica no alcanza para comprar ni un ibuprofeno y lo entendemos. Muchos acuden al Hospital porque saben que se les da un antibiótico. Desde la gestión hospitalaria tratamos de hacer compras en medicamentos”. Sobre PAMI y la atención de un 50 % en el Instituto y 50 % en el hospital, dijo: “Antiguamente era así, casi 6000 afiliados que se repartían entre el hospital y lo privado, hoy no. Tiene que haber alguien desde lo privado ofrezca y pueda tener la cápita o un porcentaje para atender pacientes. El hecho de asumir el 100% de la cápita de PAMI en internación nos generó que la cantidad de camas se haya aumentado. El Instituto funciona en situaciones muy particulares o cirugías específicas con médicos que aseguran que van a estar, no hay un funcionamiento digamos de planta de internación o guardia”. Sobre el limitado tiempo de atención de Psicologos y Psiquiatras en el hospital y con gran diferencia de tiempo hacia el paciente con respecto a lo privado, dijo: “La mayoría de la gente que se atiende en psicología en el Hospital tiene obra social, la sociedad incrementó las consultas increíblemente y no hay una respuesta que podamos dar a esa totalidad. No es que vos vas al psiquiatra para hacer el psicoanálisis. Esa persona es tu eje y te va a acompañar, la mayoría de las personas que van a un psiquiatra necesita un seguimiento, un psicólogo. El psiquiatra tiene que ordenar la medicación que te tiene que dar de acuerdo a la evaluación de tu salud mental en ese momento. Nosotros tenemos una realidad que es un gran equipo de salud mental en los CAPS y sobre todo en el Hospital con tres psiquiatras, la demanda está resuelta y eso no lo tienen mucho en otras ciudades. Es un déficit muy notable en estos días porque la demanda creció exponencialmente”. Sobre el temor a infecciones intrahospitalarias, comentó: “La infección intra hospitalaria es algo normal y ocurre en todo el mundo. Es uno de los objetivos de la dirección y para eso estamos creando un comité específico que se reúne constantemente. Tenemos una enfermera que se formó y capacitó para saber cómo manejar la problemática. Hay una infectóloga de Tandil también que viene semanalmente junto a una farmacéutica y técnicas en bacteriología. Por otro lado es imprescindible supervisar la parte de limpieza –sus referentes forman parte de ese comité-, ya que es fundamental. Estamos encima de todo eso. Hay que cambiar mucho y no lo logras de un día para el otro, estar todo el día encima y lograr el cambio de hábitos…Los quirófanos son recontra estrictos con la higiene porque hay heridas que pueden complicar, no hemos tenido tantas infecciones intrahospitalaria por cirugía, lo que más nos pasa, es la que se pasa de enfermo a enfermo, de habitación a habitación o algún enfermo que viene de afuera y no lo detectaste, ahora hisopamos a los que vienen de afuera para saber si tiene alguna bacteria multi resistente”. En el final, comento sobre alguna posible actividad política como candidato: “Volver a política no lo tengo en mis planes en este momento. Estoy muy dedicado a la parte hospitalaria. Me encanta la política, me gusta la posibilidad de poder cambiar las cosas. Cuando sos concejal al principio pensás que mucho no podés cambiar…pero en los 6 meses que estuve se lograron cambiar cosas…Desde lo ejecutivo desde la Secretaría de Salud tenés un presupuesto y eso es positivo porque se pueden hacer mejorar cosas, organizar programas. No podría estar en la dirección del Hospital sin hacer algo. Me gusta hacer y no quedarme. Defiendo a rajatabla lo que podría hacer desde mi lugar en el Hospital”.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A JUAN TIBILETTI

